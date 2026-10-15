Irán exporta su terror a Europa: un tribunal alemán condena a dos hombres por planear ataques contra líderes judíos y proisraelíes

Publicado por Carlos Dominguez 15 de octubre, 2026

Un tribunal de Hamburgo condenó este jueves a dos hombres por espiar para los servicios secretos del régimen iraní y planear ataques contra figuras judías y proisraelíes en Alemania. La sentencia, dictada por el Tribunal Superior Regional de Hamburgo, pone de relieve hasta qué punto Teherán utiliza Europa como escenario de sus operaciones de inteligencia, intimidación y terrorismo.

Un plan dirigido desde Teherán

El Tribunal Superior Regional de Hamburgo impuso ocho años y medio de prisión a Ali Hassan S., un ciudadano danés, y cuatro años y medio a su cómplice afgano, Tawab M, según informó AFP. Ambos fueron declarados culpables de espionaje al servicio de Irán y de participación tentada en asesinato e incendio grave.

Según la Fiscalía federal alemana, Ali Hassan S. recibió órdenes directas de oficiales de la Fuerza Quds, la rama de operaciones en el extranjero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), a comienzos de 2025. La jueza Petra Wende-Spors calificó los hechos de "actividades terroristas orquestadas por Irán" y afirmó que el condenado preparaba un asesinato por encargo "por razones puramente políticas".

Los objetivos: líderes judíos y proisraelíes

Entre los objetivos vigilados figuraban Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, y Volker Beck, presidente de la Sociedad Germano-Israelí. Los acusados también espiaron una tienda de alimentos kosher en Berlín, un objetivo elegido por su identidad judía.

Tawab M. habría aceptado reclutar a un tercer hombre y proporcionarle un arma para atentar contra Beck.

"Irán exporta su terror a Alemania"

Tras la sentencia, Volker Beck afirmó que el juicio había demostrado "cómo Irán exporta su terror a Alemania" y renovó su llamada a expulsar al embajador iraní. "La República Islámica de Irán es un régimen terrorista patrocinado por el Estado que amenaza y persigue a opositores políticos y a objetivos judíos o israelíes en Alemania", declaró.

El Ministerio de Exteriores alemán ya había convocado al embajador iraní en julio de 2025 para protestar por la detención del principal acusado en Dinamarca. La embajada iraní en Berlín rechazó entonces las acusaciones, calificándolas de "alegaciones infundadas hechas por encargo de los enemigos de Irán".