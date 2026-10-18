JD Vance atribuye la violencia en Francia a la gestión migratoria de la izquierda y avisa: "Este es el futuro que los demócratas del Congreso buscan"

Publicado por Alejandro Baños 18 de octubre, 2026

Los graves disturbios que se están presenciando en Francia tienen un principal responsable según JD Vance. El vicepresidente atribuyó a la inmigración masiva permitida por la izquierda el desorden y la violencia que están azotando las calles de uno de los países con más peso en Europa y el mundo.

"Los progresistas occidentales importaron el Tercer Mundo a Francia y a otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales relacionadas con la asimilación y la compatibilidad. Se les advirtió de que esto acabaría pasando y no hicieron caso", escribió Vance en su cuenta personal de X.

"Rezo para que Francia, un país precioso con gente maravillosa, ponga fin a esta locura antes de que ardan más de sus monumentos emblemáticos", agregó.

El vicepresidente aprovechó su mensaje para avisar a los estadounidenses de que el país podría tomar el mismo camino que Francia si el Partido Demócrata se hace con el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Espero que los estadounidenses estén prestando atención. Este es el futuro que los demócratas del Congreso buscan para vuestro país", sentenció Vance.

Estas declaraciones son similares a las que pronunció Donald Trump hace unas semanas, cuando las manifestaciones en las principales ciudades de Francia comenzaban a adquirir un mayor grado de violencia y desorden.

"Lo que está ocurriendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control. ¡No se trata de las escuelas, se trata de que el islam quiere apoderarse de un país que en su día fue grande!", afirmó el presidente en un mensaje en Truth Social.

Las violentas protestas en Francia están dejando unas imágenes que están dañando gravemente la imagen del país, con los vándalos asaltando comercios —incluidos los de lujo—, atacando a la policía con piedras, palos y todo lo que tienen a su mano e, incluso, irrumpiendo en edificios oficiales para destrozarlos e incendiarlos. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad francesas informaron de que ya se detuvieron a más de 1.200 individuos y en torno a 150 funcionarios policiales y de emergencias resultaron heridos.