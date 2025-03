Huawei defiende su inocencia en el caso de corrupción en el Parlamento Europeo

Publicado por Juan Peña 14 de marzo, 2025

La compañía de telecomunicaciones china Huawei ha hecho declaraciones a la prensa este viernes después de verse sumergida en un escándalo de corrupción en el corazón de la Unión Europea. La Fiscalía belga desveló un día antes una operación anticorrupción en Bélgica y Portugal que apunta a la firma de tecnología por un caso de cabildeo irregular en el Parlamento Europeo.

Una operación policial belga realizó registro en una veintena de direcciones en Bélgica y en Portugal en jueves. De la misma forma, varias personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial por este caso de corrupción.

Junto a Huawei, los focos de la investigación están puesto sobre un grupo de lobistas que trabajaban para la compañía, así como sobre un grupo de parlamentarios y exparlamentarios europeos.

El gigante tecnológico chino Huawei defendió el viernes su "tolerancia cero" con la corrupción y prometió ponerse "urgentemente" en contacto con los responsables de la investigación de presuntos pagos y regalos de la firma a miembros del Parlamento Europeo.

"Huawei se toma de forma muy en serio estas acusaciones y se comunicará urgentemente con la investigación para entender mejor la situación", dijo a la AFP un portavoz de la empresa tecnológica china.

De acuerdo con la investigación, que cuenta también con el seguimiento periodístico de varios medios de comunicación belgas, los lobistas de la compañía china realizaron donaciones y regalos de forma extraordinario a varios miembros del Parlamento Europeo. Le Soir citó invitaciones a partidos de fútbol así como transferencias.

El reglamento interno del la Eurocámara obliga a sus legisladores a declarar cualquier donación de un tercero que supere en valor o cuantía los €150 ($161).

El Parlamento "recibió una petición para cooperar con las investigaciones, que honrará rápidamente y en forma plena", añadió la fuente. Sin embargo, la fiscalía indicó que agentes judiciales sellaron las oficinas de dos asesores parlamentarios en la sede del poder legislativo europeo.

Según el sitio de investigación neerlandés Follow the Money las investigaciones se centran en unos 15 exeurodiputados. Citando a una fuente no identificada, Follow the Money afirma que uno o varios eurodiputados recibieron pagos indebidos a través de una empresa con sede en Portugal.

La oficina del fiscal federal de Portugal confirmó las operaciones en ese país "en el marco de una investigación europea (...) a petición de las autoridades belgas".

Tres años después del Catargate

En 2022, el Parlamento Europeo fue sacudido por un enorme escándalo de tráfico de influencias en beneficio de Catar y posiblemente Marruecos, en un caso llamado "Catargate".

Ese escándalo incluyó el hallazgo de valijas cargadas con dinero en efectivo, y motivó cambios drásticos en el tratamiento que el Parlamento Europeo concedía a empresas dedicadas al cabildeo.

Nicholas Aiossa, director de la oenegé Transparency International UE advirtió que las nuevas denuncias "son tan extendidas y serias como las del Catargate".

"Durante demasiado tiempo, los eurodiputados han adoptado un enfoque despreocupado sobre la ética y continúan existiendo en una cultura de impunidad", añadió.