Canadá: polémica por un curso de “salud indígena” en la Universidad de Alberta

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 27 de febrero, 2025

En la Universidad de Alberta, en Canadá, hay un curso en el que los estudiantes aprenden sobre “racismo sistémico” y las “formas indígenas” de entender la salud.

El curso, llamado Salud indígena en Canadá, ha generado una fuerte controversia.

En declaraciones para The College Fix, un periódico conservador estadounidense centrado en la educación superior, la Dra. Joanne Olson, profesora y vicedecana de la escuela de enfermería, sostuvo que el curso debería ser obligatorio para los estudiantes que aspiran a ser enfermeros.

“Los estudiantes aprenden sobre el legado del racismo sistémico contra nuestros pueblos indígenas y la crisis de salud pública que ha resultado debido al racismo y al trauma racial”, expresó.

De acuerdo con la descripción del curso, se trata del “primer paso hacia una interacción y una práctica culturalmente seguras. El objetivo es presentar a los estudiantes una variedad de realidades históricas y cuestiones contemporáneas relevantes para la salud indígena en Canadá”.

The College Fix agregó que el curso fue creado en respuesta a un informe del Gobierno llamado La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá: Llamados a la acción destinado a “hacer avanzar el proceso de reconciliación canadiense” hacia los estudiantes y las familias afectadas por sus antiguas escuelas residenciales para pueblos indígenas.

Olson indicó al periódico que los estudiantes pueden aprender “de las formas indígenas en términos de promoción de la salud y de estar en armonía con la naturaleza”. Y agregó: “Estas lecciones pueden ofrecernos conocimientos valiosos a medida que tratamos de lidiar con los problemas actuales que enfrentamos hoy (cambio climático, problemas de salud mental, trauma intergeneracional, etc.)”.

Críticas al curso



En diálogo con The College Fix, el Dr. Stanley Goldfarb, presidente de la organización médica Do No Harm, dedicada a terminar con la política de identidad en la medicina, sostuvo: “Los verdaderos orígenes de esta mentalidad residen en el posmodernismo, ya que los partidarios necesitan ver el mundo a través de relaciones de poder en las que los hombres, y particularmente los hombres blancos, son vistos como eternamente subyugadores de cualquier persona de color”.

“Estos progresistas llenos de culpa piensan que su estatus económico y social es envidiado por grupos que creen que son impotentes. Luego sienten arrepentimiento por generar envidia en los demás”, agregó.

Goldfarb, quien fue profesor de medicina de la Universidad de Pensilvania, remarcó además que “lo que realmente está sucediendo aquí es una especie de neurosis de masas que genera absurdos como los que se ven en este curso”. Y advirtió que las facultades de medicina de Estados Unidos también están promoviendo esta ideología.