Las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa generan reacciones divididas en el mundo

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 21 de noviembre, 2024

La reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, generaron reacciones divididas a nivel mundial.

La Administración Biden, legisladores estadounidenses y el Gobierno argentino presidido por Javier Milei, entre otros, criticaron duramente la decisión al fiscal Karim Khan y advirtieron que castigar las acciones defensivas contra el terrorismo puede sentar un peligroso precedente, en tanto que los palestinos y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, aceptaron la medida.

En Europa también se manifestaron al respecto, aunque en algunos casos no quedó claro si implementarán las órdenes de arresto emitidas por la CPI.

Estados Unidos rechaza la decisión de la CPI



John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, afirmó que su país “rechaza de plano la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes”, indicó la agencia Reuters.

“Seguimos profundamente preocupados por la prisa de la Fiscalía en solicitar órdenes de arresto y por los preocupantes errores de proceso que llevaron a esta decisión", añadió el portavoz. Y remarcó que Estados Unidos está discutiendo los próximos pasos con sus socios.

Milei: la CPI “distorsiona el espíritu de la justicia internacional”



Según el comunicado oficial del Gobierno argentino, esta medida pasa por alto el derecho legítimo de Israel a defenderse frente a agresiones constantes perpetradas por organizaciones terroristas como Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano.

“Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población”, expresó el Gobierno presidido por Milei. Y añadió que “criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”.

En la declaración, Argentina reafirmó su “solidaridad con Israel”, destacó que el Estado judío tiene el “derecho de proteger a su pueblo” y exigió la liberación inmediata de los rehenes.

Asimismo, el Gobierno del país sudamericano hizo un llamado a la comunidad internacional a “condenar las acciones de Hamás y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región.

Paraguay: “Esta decisión atenta contra el legítimo derecho de Israel a defenderse”



Paraguay lamentó la medida de la CPI. En un comunicado, el Gobierno expresó que “esta decisión atenta contra el legítimo derecho de Israel a defenderse”.

“El Paraguay rechaza enérgicamente la instrumentalización política del derecho internacional y considera que esta decisión compromete la legitimidad de la Corte, además de debilitar los esfuerzos por la paz, la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente”, expresó el Gobierno del país sudamericano.

Críticas republicanas y demócratas a la CPI



El senador republicano Lindsey Graham también arremetió contra las órdenes de arresto emitidas por la CPI.

En su cuenta de la red social X, Graham expresó: “La Corte Penal Internacional corrupta ha actuado de la manera más absurda e irresponsable posible al emitir órdenes de arresto contra el primer ministro y el exministro de Defensa de Israel mientras hay una seria nube de acusaciones que se cierne sobre el fiscal que solicitó estas órdenes”.

Graham también instó al Senado de Estados Unidos a actuar contra la CPI y sancionar a “este organismo irresponsable”.

Y añadió que el tribunal “desafió todo concepto de justicia fundamental y legitimó las acciones de un fiscal corrupto”.

Jason Greenblatt, enviado al Medio Oriente de Estados Unidos durante la Administración Trump, afirmó en X que “la CPI es un tribunal politizado y farsante. Una de las primeras cosas que espero que haga el presidente @realDonaldTrump en el cargo es averiguar cómo revertir esta farsa de justicia y asegurarse de que no vuelva a suceder. Mientras tanto, @POTUS Biden todavía tiene tiempo de ocuparse de esto”.

El representante demócrata Ritchie Torres manifestó: “La decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra los dirigentes de Israel es un ejemplo flagrante de la utilización del derecho internacional como arma. La CPI ha sentado un precedente de criminalización de la legítima defensa: cualquier país que se atreva a defenderse de un enemigo que utiliza a civiles como escudos humanos se enfrentará a una persecución que se disfrazará de proceso penal”.

"La CPI ignora la causa y el contexto de la guerra. Israel no inició la guerra. La guerra le fue impuesta a Israel por la barbarie desenfrenada de Hamás el 7 de octubre. Hamás no sólo libró la guerra contra Israel, causando el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto, sino que construyó cuidadosamente un campo de batalla diseñado para maximizar la pérdida de vidas civiles. Nada de ese contexto parece importarle al tribunal irregular de la CPI, que no puede permitir que los hechos se interpongan en su cruzada ideológica contra el Estado judío”, agregó Torres, quien además pidió sancionar al tribunal.

El senador John Fetterman compartió en X una imagen de un titular sobre la noticia sobre la decisión de la CPI, acompañada de un mensaje que reza: “Sin legitimación, sin relevancia, sin viabilidad. A la mier*** con eso".

Las reacciones palestinas



El grupo terrorista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza y perpetró la masacre del 7 de Octubre, expresó: "Hacemos un llamamiento a la Corte Penal Internacional para que amplíe el alcance de la rendición de cuentas a todos los dirigentes de la ocupación criminal".

El Gobierno de Mahmud Abás, al frente de la Autoridad Palestina en la Ribera Occidental, acogió con satisfacción la decisión e instó a los miembros del tribunal a implementarla, informó la agencia de noticias palestina WAFA.

Justin Trudeau dio el visto bueno a la medida de la CPI



Reuters informó que el primer ministro canadiense Justin Trudeau aceptó la medida de la CPI. "Es realmente importante que todos respeten el derecho internacional", expresó el mandatario. Y agregó que Canadá acatará los fallos de los tribunales internacionales.

Las reacciones en Europa



El socialista Josep Borrell, alto responsable de política exterior de la Unión Europea (UE), un funcionario conocido por sus posiciones antiisraelíes, afirmó que las órdenes de arresto de la CPI no son políticas y que la decisión del tribunal debe respetarse e implementarse.

Reuters señaló que la portavoz del primer ministro británico Keir Starmer afirmó que el Reino Unido respeta la independencia de la CPI, aunque no quedó claro si su país implementará la decisión del tribunal.

En cuanto a Francia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Christophe Lemoine dijo que la reacción francesa a las órdenes de arresto estaría "en línea con los estatutos de la CPI”. Sin embargo, respecto de si su país arrestaría a Netanyahu o Gallant, indicó: "Es un punto que es jurídicamente complejo".

La insólita amenaza del alcalde de Dearborn a Netanyahu y Gallant



Abdullah Hammoud, alcalde de Dearborn (Michigan), la ciudad con la población musulmana proporcionalmente más grande de Estados Unidos, afirmó que las autoridades del municipio cumplirán con las órdenes de arresto emitidas por la CPI.

“Dearborn arrestará a Netanyahu y Gallant si entran en los límites de la ciudad”, expresó Hammoud.

“Otras ciudades deberían declarar lo mismo. Nuestro presidente puede no tomar medidas, pero los líderes de las ciudades pueden garantizar que Netanyahu y otros criminales de guerra no sean bienvenidos a viajar libremente por los Estados Unidos”, agregó el alcalde.