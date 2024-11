EEUU aplica más sanciones contra bancos y compañías rusas como respuesta a los nuevos ataques a Ucrania

Publicado por Juan Peña Verificado por 21 de noviembre, 2024

El Departamento del Tesoro anunció este jueves nuevas sanciones contra Rusia después de que el Kremlin aprobara el lanzamiento de un misil balístico sobre Ucrania de capacidades no desplegadas hasta ahora en el conflicto.

De acuerdo con el comunicado del Tesoro, las sanciones afectan a la entidad bancaria rusa Gazprombank, de titularidad estatal, y a más de 50 bancos rusos con conexiones internacionales que se suman a los más de 40 registradores de valores rusos y a 15 funcionarios de finanzas rusos.

"Las sanciones impuestas hoy al mayor banco ruso no designado, así como a docenas de otras instituciones financieras y funcionarios rusos, reducirán y degradarán aún más la maquinaria bélica de Rusia", reseñó el Departamento del Tesoro en su comunicado.

"Esta amplia acción dificultará al Kremlin eludir las sanciones estadounidenses y financiar y equipar a sus fuerzas armadas". "Seguiremos tomando medidas decisivas contra cualquier canal financiero que Rusia utilice para apoyar su guerra ilegal y no provocada en Ucrania", concluyó.

El Departamento de Janet Yellen también emite una alerta en la que describe los riesgos de sanciones relacionados con el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS) de Rusia, que el Kremlin creó y utiliza para eludir las sanciones.

No todas las entidades sujetas a esta nueva sanción tienen sede en Rusia. El banco GPB International SA, con sede en Luxemburgo; GPB Financial Services Hong Kong Limited, con sede en Hong Kong; GPB Financial Services Limited y GPB-DI Holdings Limited, con sede en Chipre; Gazprombank (Switzerland) Ltd, con sede en Suiza; y GPB Africa and Middle East Pty Ltd, con sede en Sudáfrica, son filiales al 100% de Gazprombank.