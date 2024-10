Al menos 40 editores pro-Hamás de Wikipedia tergiversaron la información sobre Israel

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 25 de octubre, 2024

Al menos 40 editores de Wikipedia secuestraron la narrativa sobre Israel y el conflicto en Medio Oriente. Los editores pro-Hamás impulsaron propaganda pro palestina en la enciclopedia online. Lo han hecho borrando hechos clave sobre Hamás y reformulando la narrativa en torno a Israel.

“Seis semanas después del 7 de octubre, uno de estos editores eliminó con éxito la mención de la carta de 1988 de Hamás, que llama al asesinato de judíos y a la destrucción de Israel, del artículo sobre Hamás”, explicó un reportaje de Pirate Wires, que reveló la información.

Las acciones se han realizado bajo las Solicitudes de arbitraje/Artículos sobre Palestina e Israel, conocidas como ARBPIA en el lenguaje de Wiki.

“La campaña ha trabajado para deslegitimar a Israel, presentar a los grupos islamistas radicales bajo una luz favorable y posicionar las opiniones académicas marginales sobre el conflicto entre Israel y Palestina como dominantes”, resaltó el informe.

De igual manera, hay indicios de que el grupo también trató de favorecer los intereses del régimen iraní mediante una serie de artículos, que incluían la omisión de grandes cantidades de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la información, se supo que en marzo, un usuario de Wikipedia presentó un caso al Comité de Arbitraje de Wikipedia (Arbcom) en el que denunciaba la eliminación de la información.

“El caso muestra que un miembro del grupo pro-Palestina llamado Mhhossein editó el artículo sobre las protestas de Mahsa Amini (las manifestaciones contra el régimen que duraron meses y que sacudieron Irán cuando una joven murió bajo custodia tras ser arrestada por llevar indebidamente su pañuelo en la cabeza) para cambiar palabras clave con el fin de representar falsamente un apoyo generalizado al régimen iraní y encubrir los llamamientos violentos de los contramanifestantes progubernamentales”, indicó el trabajo de Pirate Wires.

“Uno de los artículos que el grupo ha atacado con más intensidad es el de Amin Al-Husseini, el muftí de Jerusalén entre los años 1920 y 1950, una figura fundamental en la historia palestina”.

Entre tanto, también se reveló que un grupo denominado Tech For Palestine (TFP) inició una campaña diferente pero complementaria tras el 7 de octubre, la cual infringió las políticas de Wikipedia al organizarse para editar artículos sobre Israel y Palestina en un servidor de Discord con 8.000 miembros.

TFP se convirtió en una operación bien coordinada que hasta intentó usar a la enciclopedia online como un medio para presionar a los miembros del parlamento británico para que cambiaran sus posiciones sobre Israel.

“Tech For Palestine abandonó sus esfuerzos y sus miembros entraron en pánico después de que un blog descubriera lo que estaban haciendo; el grupo eliminó todas sus páginas de Wiki Talk y Sandboxes que habían estado usando para coordinar sus esfuerzos de edición, y la editora principal eliminó todos sus chats del canal Discord del grupo”, resaltó Pirate Wires.

La coordinación del grupo viola muchas de las políticas de Wikipedia. Una de ellas es Neutral Point of View (NPOV), que establece que “Wikipedia tiene como objetivo describir disputas, pero no involucrarse en ellas. El objetivo es informar, no influir. Los editores, si bien naturalmente tienen sus propios puntos de vista , deben esforzarse de buena fe por brindar información completa y no promover un punto de vista en particular sobre otro”.

Pero, sobre todo, el grupo estaría violando una directriz denominada Canvassing. La medida prohíbe la coordinación secreta con la intención de influir en el resultado de una discusión de una manera particular.

Además, los editores pro-Hamás tienen una estrategia para no ser descubiertos: trabajan en pequeños grupos con sólo dos o tres personas activas en el mismo artículo en un momento dado para no ser descubiertos.

Sin embargo, su impacto es grande. Según el recuento de Pirate Wires, se han realizado dos millones de ediciones en más de 10.000 artículos.

Un ejemplo de lo que hacen es el artículo sobre los "judíos". Se eliminó la expresión “Tierra de Israel” de una frase importante acerca del origen del pueblo judío. Además, se modificó la breve descripción del artículo de “Grupo etnoreligioso y nación del Levante” a “Grupo etnoreligioso y comunidad cultural”.

“Aunque sutil, la implicación es significativa: a diferencia de las naciones, las ‘comunidades culturales’ no requieren, ni justifican, sus propios estados”, resaltó Pirate Wires.

Dentro de los miembros más destacados del grupo pro-Palestina, se encuentra el usuario Iskandar323. El usuario eliminó -en cuestión de minutos- un párrafo que criticaba al Gobierno iraní; eliminó un relato sobre la inmigración judía a Israel en el siglo XVI; borró una referencia a la alianza del Muftí palestino de Jerusalén con Hitler; y realizó docenas de ediciones similares.

“Sin embargo, lejos de ser un lobo solitario, Iskandar es parte de un grupo de editores que utiliza tácticas coordinadas de ‘enjambre’ que, en conjunto, invierten la visión fundadora de Wikipedia, convirtiendo la neutralidad y autoridad percibidas del sitio en un vector de ataque que puede ser secuestrado para promover objetivos ideológicos a escala masiva”, explicó el reportaje.

Entre tanto, el trabajo realizado por la periodista Ashley Rindsberg intenta alertar sobre cómo Wikipedia se ha convertido en un blanco fácil de manipular. “No cabe duda de que la coordinación inteligente y cuidadosa de Wikipedia que hemos detallado anteriormente continuará”, menciona.