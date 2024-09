Condena total a Maduro, llamado a la unidad y respaldo a Trump: lo que dejó el Foro Madrid en Buenos Aires

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 7 de septiembre, 2024

El Foro Madrid se reunió otra vez para congregar a la comunidad conservadora de Iberoamérica. En esta oportunidad, se celebró en Buenos Aires y contó con la presencia de Javier Milei como orador principal. Fue la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio se subió al podio del evento. Al libertario se sumaron Santiago Abascal, Mark Klugmann y Mike Gonzalez, entre muchos otros. VOZ estuvo presente durante los dos días e incluso integró los paneles sobre Venezuela e Israel.

La Fundación Disenso, dirigida por Jorge Martín Frías, reunió a 40 destacados oradores de más de 15 países diferentes. "Los objetivos que tiene el encuentro son arropar al pueblo venezolano y denunciar la tibia respuesta de la comunidad internacional, así como recuperar los espacios de libertad arrebatados por la izquierda criminal y la no-izquierda en el mundo occidental", habían anticipado en su sitio web. A su vez, el evento contó con la colaboración local de la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE).

Mario Noya, director de Voz.us, fue uno de los oradores destacados dentro del panel que abordó la situación de Israel, el cual también contó con la moderación de Karina Mariani, editora de Voz.us. A su vez, Orlando Avendaño, también editor de Voz.us, participó en el panel que analizó los posibles desenlaces de la situación en Venezuela. Incluso mostró una de las actas de las pasadas elecciones venezolanas.

"Los malos están unidos"

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Santiago Abascal, presidente de Vox, partido político español. "Los malos están unidos", lamentó inicialmente, aunque esta frase sería tomada por muchos de los oradores a lo largo de los dos días de evento.

"Foro de Madrid implica que los buenos empezamos a estar organizados y a estar unidos", continuó, para luego remarcar la necesidad de "reconquistar todos los espacios de libertad que nos han arrebatado hace tiempo".

Abascal no perdió el tiempo y se abrazó rápidamente a la consigna, condenar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Aunque celebró el "apabullante" triunfo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, cruzó a "una parte de la comunidad internacional" por haberse "negado" a reconocer los resultados, envalentonando así al "tirano".

Acto seguido, y frente a un auditorio lleno, subió al escenario al presidente de Argentina, Javier Milei. El libertario fue ovacionado y habló durante más de una hora, durante la cual realizó sus característicos análisis económicos, celebró su gestión y apeló a las "fuerzas del cielo" para seguir guiando a su país.

"La lucha más noble que uno puede dar, la lucha por la libertad. (...) Estamos comprometidos a ser el mejor gobierno de la historia y con lo que hemos hecho ya dimos pruebas suficientes, teníamos indicadores de un país en guerra. Habiendo controlado la inflación, el dólar, el déficit y atraído inversiones, lo estamos haciendo. Pero la mayoría de la política, el periodismo, asociaciones civiles y demás ponen el grito en el cielo y nos llaman asesinos y crueles en nombre de los pobres y ponen palos en la rueda para que todo estalle”, sumó el presidente, quien, por supuesto, finalizó su speech con el característico grito: "¡Viva la libertad, carajo!".

A su vez, calificó al régimen de Maduro como una "dictadura asesina" y afirmó que "para que el mal triunfe basta con que los justos no hagan nada".

"La dictadura venezolana es un grupo de crimen organizado"

Uno de los paneles más destacados fue el que analizó la situación en Venezuela. Además de nuestro editor, Orlando Avendaño, estuvo compuesto por Vladimir Petit y Alejandro Peña Esclusa, quienes convivieron bajo la moderación de la reconocida presentadora venezolana, Nitu Pérez Osuna.

"Este régimen no solamente mata disidentes y secuestra líderes políticos, sino que secuestra y tortura niños. ¿Por qué lo hace? El régimen de Nicolás Maduro no es una dictadura normal. No funciona con los estímulos a los que normalmente reaccionan los regímenes autoritarios. Es un cártel, es un grupo de crimen organizado y se comporta como un grupo de crimen organizado", explicó Avendaño.

Acto seguido, Petit resaltó la importancia de la alianza entre Maduro y el Ejército venezolano para que el dictador continúe en el poder. Sin embargo, se mostró optimista de poder volver a su país, gracias a que "en el terreno de batalla hay gente que ni se doble ni se entrega", haciendo referencia a González Urrutia y a Machado.

Por último estuvo Peña Esclusa, quien explicó detalladamente cómo la dictadura venezolana exportó la industria del fraude por Latinoamérica. A su vez, criticó a parte de la comunidad internacional por no hacer más para desgastar a la dictadura venezolana. "Lula es el creador del Foro de Sao Paulo con Fidel Castro. Ellos, Petro y López Obrador, con el apoyo de Josep Borrell en la Unión Europea, están dorando la píldora para que no se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela", sumó.

"Los enemigos comunes de Israel"

Más adelante llegó el turno de hablar de Israel, aunque específicamente de la guerra entre Israel y Hamás. Tras una breve introducción de Mariani, Ernesto Araujo, exministro de Relaciones Exteriores durante parte de la gestión de Jair Bolsonaro en Brasil, fue el primero en tomar la palabra.

"El pueblo judío sufre otra vez una crisis de la democracia. El ataque es a Israel, es al pueblo judío y es fundamentalmente a la democracia", señaló.

Por su parte, Klugmann realizó un análisis histórico de la región, remarcado la necesidad de fortalecer una alianza "trilateral" entre Washington DC, Jerusalén y América Latina.

Luego llegó el turno de Mario Noya, quien intentó encontrarle respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué odian a Israel? "El antisemitismo y la fobia al Estado de Israel son irracionales. Lo odian porque es un Estado que se defiende, que le da importancia a su identidad. (...) También lo odian porque, siendo el primer experimento socialista que fue exitoso, no mataron a la gente. A la Unión Soviética la hicieron ver como criminalmente innecesaria", explicó.

Los peligros del 'lawfare'

Aquí el orador destacado fue Mike Gonzalez, senior fellow de la Fundación Heritage. Hablando un fluido español, analizó la situación judicial de Donald Trump en Estados Unidos.

"La administración 'Harris-Biden' ha empezado a emplear ataques contra los conservadores porque Trump está ganando en la mayoría de los Estados decisivos. Nunca pensé que esto fuese a pasar en los Estados Unidos", explicó.

"Esto tiene que parar. Esto no puede seguir siendo la normalidad. Es un 'lawfare' contra el Estado de derecho", sumó.

La declaración del III Encuentro Regional del Foro Madrid

Santiago Abascal fue el encargado de cerrar el evento con la lectura de la "Declaración del Río de la Plata", la cual contaba con los siguientes puntos:

"No descansaremos hasta lograr que la decisión del pueblo venezolano expresada masivamente en las elecciones del 28 de julio sea acatada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. (aplausos). Rechazamos la ambigüedad de los gobiernos y organizaciones supranacionales que no reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela, en especial por parte de la Unión Europea y el gobierno español".

"Continuaremos denunciando los nexos del Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla y la internacional progresista con el crimen organizado así como sus métodos para destruir las democracias desde el poder, como lo vienen haciendo sistemáticamente Gustavo Petro, Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, Xiomara Castro, Boric, Pedro Sánchez y otros cómplices".

"Seguiremos acompañando la lucha de los pueblos sometidos por los regímenes autoritarios de Bolivia, Cuba, Nicaragua hasta que alcancen su plena liberación, restauren sus democracias, sus derechos y recuperen las soberanías de sus naciones".

"Rechazamos la penetración en Iberoamérica y Europa de potencias totalitarias y enemigas de Occidente como Irán, China y Rusia, que atacan las soberanías de las naciones, como sucede con la invasión de Ucrania, que tiene el derecho y el deber de defenderse".

"Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo con el pueblo de Israel y su derecho a defenderse. Denunciamos la colaboración de los miembros del Foro de Sao Pablo y del Grupo de Puebla y la internacional progresista con el terrorismo en todas sus vertientes y condeamos la equidistancia mostrada por organismos supranacionlaes entre el terrorismo de Hamas, Irán y Hezbolá por un lado, y la democracia de Israel, por otro".

"Hacemos votos por el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del próximo noviembre. Una victoria de Kamala Harris sería un duro golpe para el hemisferio occidental y para las libertades, debido a su ideología filosocialista, a sus nexos con la izquierda radical y a su voluntad de limitar la libertad de expresión".