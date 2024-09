Protestas en Israel: un país dividido sale a la calle tras el asesinato de seis rehenes

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 2 de septiembre, 2024

Las calles de Israel vuelven a ser un polvorín. Miles de manifestantes coparon ciudades israelíes, el grueso en Tel Aviv, respondiendo a diferentes convocatorias de organizaciones sindicales y grupos de familias después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recuperaran los cuerpos de seis rehenes asesinados por Hamás.

El sindicato Histadrut convocó a una huelga generalizada este lunes para "unir a la nación en un grito común para traer de vuelta a los rehenes", en palabras de su presidente, Arnon Bar-David. El líder gremial defendió la necesidad de alcanzar un pacto con el grupo terrorista para lograr el retorno de los secuestrados:

"Cualquier doloroso precio que tengamos que pagar en un acuerdo para traer a nuestros hijos e hijas a casa es mucho menor que el coste de seguir abandonándolos".

Como parte de la huelga, se paralizaron los aterrizajes y despegues del principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Aunque en un principio se anunció que todos los aviones permanecerían en tierra, medios locales informan que fueron autorizados para despegar algunos vuelos con Estados Unidos como destino.

Además de algunos grupos de familiares de rehenes secuestrados o asesinados por Hamás, también se sumaron miembros de la oposición como el líder Yair Lapid:

La convocatoria al paro y el pedido de alto el fuego no fueron los únicos lemas que llevaron a los israelíes a las calles. Grupos de judíos ortodoxos, por ejemplo, sostuvieron carteles y cantaron consignas contra el servicio militar obligatorio. En imágenes compartidas por el medio ZiratNews, se puede ver a una docena frente a una oficina de reclutamiento:

Familiares de víctimas del 7-O: "Es un premio para Hamás"

Otro grupo que protestó con un reclamo propio fue el Gvura Forum, un foro de familias de israelíes caídos: oponiéndose a la huelga, sostenían que paralizar la economía es hacerle un favor a los terroristas.

"Es fomentar el terror", dijo, megáfono en mano, un manifestante en palabras recogidas por The Times of Israel. "Cada vez recibo más mensajes de pacientes que resultaron heridos en los combates de Gaza y que hoy no reciben tratamiento tras la huelga promiscua de Histadrut", aseveró el representante legal del grupo Ilan Bombach, según un reportero local que también compartió imágenes de la protesta:

La Justicia adelanta el fin de la huelga, pero las protestas continúan

El Tribunal Laboral de Bat Yam ordenó este lunes que el paro debía terminar tres horas antes de lo previsto por los sindicatos, que habían indicado las seis de la tarde como horario de cese.

Arnon Bar-David anunció que Histadrut respetaría la decisión judicial, aunque negó la acusación de los jueces de que la acción sindical tenía "motivaciones políticos". Otros grupos salieron a aclarar que sus manifestaciones continuarían, como el Foro sobre Rehenes y Familias Desaparecidos (que se desligó del paro sindical):

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, festejó el fallo. Smotrich solicitó el domingo a la Fiscalía General que pidiese a las cortes la suspensión de la huelga por responder a fines políticos y no a demandas laborales. En una entrevista radial sostuvo también que los líderes sindicalistas estaban "cumpliendo el sueño del líder de Hamás Yahya Sinwar".

El legislador Yitzhak Wasserlauf se unió a estas críticas en una carta a sus pares, recogida por el Times of Israel, en la que tildó la huelga de "criminal" e ilegal y acusó a sus organizadores de querer "impedir las amplias medidas de seguridad promovidas por el Gobierno y la coalición".

A lo largo del día se prevé una reunión de gabinete.