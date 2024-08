Cadena perpetua para el español Daniel Sáncho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta

Publicado por Juan Carlos Téllez Verificado por 29 de agosto, 2024

Un tribunal tailandés condenó este jueves a cadena perpetua a Daniel Sancho, hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho, por el asesinato premeditado del médico colombiano Edwin Arrieta en la turística isla de Koh Pha Ngan, según anunció una abogada de la familia de la víctima.

En declaraciones que recoge AFP, la letrada Bussakorn Kaewleeled, representante de la familia del cirujano colombiano asesinado y descuartizado hace un año, señaló que "el querellante está satisfecho con la sentencia porque estará en prisión de por vida".

La condena a Daniel Sancho: su relación con Darwin Arrieta, una fiesta con excesos y un descuartizamiento

Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, se declaró culpable en agosto del año pasado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de 44 años.

El acusado, de 30 años, se enfrentaba en Tailandia a cargos de asesinato premeditado y de ocultación de partes del cuerpo para impedir el reconocimiento del cadáver. También por la destrucción del pasaporte de la víctima. La condena a la que se enfrentaba oscilaba entre penas que van desde los 15 años de prisión hasta la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Finalmente el tribunal se ha decantado por la cadena perpetua por la colaboración del acusado para esclarecer los hechos, si bien los abogados de Sancho anunciaron inmedidatamente que recurrirán la condena.

El español Daniel Sancho Bronchalo reconoció el año pasado que es culpable del asesinato y descuartizamiento en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico de 44 años de edad con quien se citó en el país asiático después de una amistad íntima. En su momento, Sancho aseguró que lo hizo porque se sentía rehén del cirujano en una “jaula de cristal” y en una situación en la que Arrieta habría intentado agredirlo sexualmente.

En agosto de 2023, Sancho se encontraba en una habitación del hotel con el fallecido, a quien habría descuartizado tras haber participado en una Fiesta de la Luna Llena (Full Moon Party), eventos muy conocidos en Tailandia por aglutinar a cientos de jóvenes y en las que no faltan el alcohol y las drogas.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró el acusado, que en el momento de la detención trabajaba como chef en una empresa de catering.