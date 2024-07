El dictador venezolano Nicolás Maduro insulta y amenaza al editor de Voz, Orlando Avendaño: "Te tuviera al frente, rata peluda"

Publicado por VozMedia Staff Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-16T01:34:33.000Z"}

Este lunes, el dictador venezolano Nicolás Maduro lanzó un severo ataque verbal contra el periodista y editor de Voz, Orlando Avendaño, ordenó al Ministerio Público que proceda contra él “así esté en el exterior” por presuntos delitos de odio, por presuntos delitos de odio, en respuesta a sus comentarios en la red social X.

Durante una visita a Upata, municipio del estado Bolívar, Maduro abordó lo que él calificó como una “campaña de odio” liderada por la oposición con miras a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Hay sectores de la derecha sembrando odio por las redes porque tienen un plan de violencia. Ellos creen, como siempre, que pueden ganar el 28 de julio”, expresó.

Maduro vinculó a Avendaño con esta supuesta campaña utilizando una publicación reciente del periodista en la que afirmaba que el cambio en Venezuela “también será estético”.

“Desde Miami es bien chévere insultar al pueblo de Venezuela. Miren cómo nos ven a nosotros, esto es delito de odio, la Fiscalía debería actuar así esté en el exterior, porque algún día llegará la justicia inclusive a ellos”, comentó.

En su ataque, Maduro utilizó expresiones despectivas y amenazantes: “¡Rata peluda, te tuviera al frente Orlando Avendaño!”, dijo.

Este llamado a la persecución internacional refleja una intensificación de la estrategia del régimen de Maduro para silenciar a sus críticos y evitar la disidencia, utilizando las instituciones del Estado para amenazar y reprimir a los opositores políticos.

La respuesta de Orlando Avendaño

Avendaño utilizó sus redes sociales para defenderse y reafirmar su postura crítica hacia el régimen chavista, subrayando que sus comentarios reflejan una crítica legítima al estado actual de Venezuela bajo el régimen de Maduro, y que su compromiso es con la búsqueda de un cambio positivo para el país.

“Nicolás Maduro me insulta. Me amenaza y distorsiona mis palabras. No las retiro. El chavismo provocó una miseria que trasciende lo económico. Lo cultural y lo social se ha pervertido. El chavismo ha afeado a Venezuela, sobre todo moralmente. Llegó el momento de cambiar eso”, expresó en X.

Además, Avendaño publicó un video en el que aclaró que no es clasista y que su concepto de lo estético abarca aspectos más profundos que lo superficial. ““Estético no es solamente lo superficial, es lo moral, lo cultural; es lo que el chavismo ha destruido por completo, porque el chavismo ha afeado a Venezuela, y no estoy hablando de las mujeres (…) estoy hablando de los valores”, aclaró.

Maduro reacciona

El dictador, al ver la respuesta de Avendaño, reaccionó en otro mitin de campaña destacando que el periodista afirmó que sí esperaba un gobierno de élite, a lo cual respondió: “Te quedarás esperando, porque ustedes fascistas no volverán”.

Maduro continuó con su discurso dirigiendo más insultos y amenazas a Avendaño y a la oposición en general: “El 28 de julio le vamos a dar una pela a ustedes los fascistas, a los racistas, a los misóginos, a los clasistas.”

La persecución a Avendaño

Este incidente no es un caso aislado. En abril de 2024, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, también amenazó a Avendaño, acusándolo de “instigación” al odio tras elogiar a la líder opositora María Corina Machado.

“Este sujeto trabaja actualmente para un medio de la extrema derecha en los Estados Unidos, alienado obviamente con los sectores más extremistas de ese país. Ya en la actualidad lo tenemos ubicado, no voy a revelar dónde”, dijo Saab.

Esta amenaza generó alarma entre defensores de derechos humanos, quienes acusaron a Saab de poner en riesgo la integridad física de Avendaño.

Otros funcionarios del régimen, como el congresista Jorge Rodríguez y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también han utilizado su influencia para atacar al editor de Voz. Rodríguez vinculó a Avendaño con actividades subversivas en un intento de deslegitimar a los líderes de la oposición, mientras que Cabello ha repetidamente insultado a Avendaño en su programa de televisión.