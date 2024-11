Coachella: Lady Gaga, Post Malone y Green Day, cabezas de cartel

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 21 de noviembre, 2024

Uno de los festivales más importantes del mundo, Coachella, reveló su cartel para su próxima edición, que se celebrará del 11 al 13 y del 18 al 20 de abril. Lady Gaga, Green Day y Post Malone serán las estrellas de un espectáculo que mezclará todo tipo de géneros musicales, desde el rock al rap, pasando por la música latina o la electrónica.

Lady Gaga liderará el show el 11 y el 18 de abril. La voz de éxitos como Bad Romance (2009) o Alejandro (2009) regresa a Coachella ocho años después, compartiendo día con Benson Boone -quien ha saltado a la fama con su tema Beautiful Things (2024)-, Missy Elliott o LISA.

El 12 y 19 de abril Green Day será quien suba los decibelios con algunas de sus revolucionarias canciones como Boulevard of Broken Dreams (2004), American Idiot (2004) o Wake Me Up When September Ends (2004). Dos fechas en las que los asistentes también disfrutarán de Charli XCX, Above & Beyond o de los ritmos latinos de Anitta.

Por último, las mezclas de rap y pop de Post Malone -Rockstar (2018) o Circles (2019)- serán las que lideren el show el 13 y 20 de abril. Junto a él, actuarán esas fechas Megan Thee Stallion y Zedd, entre otros.

También se ha anunciado que Travis Scott deleitará a los miles de asistentes en Coachella 2025. El rapero iba a actuar en las ediciones de 2020 y 2022, pero la organización del festival terminó cancelando ambos shows.