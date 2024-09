US Steel advierte de cierres y despidos si Joe Biden bloquea el acuerdo de compra con Nippon Steel

US Steel AFP

5 de septiembre, 2024

El Gobierno de Joe Biden se prepara para anunciar el bloqueo a la propuesta de compra de US Steel por 14.900 millones de dólares por parte de Nippon Steel. La información fue confirmada por al menos tres fuentes conocedoras del tema.

"La sorprendente decisión de cancelar un acuerdo con una corporación de Japón, un aliado cercano de Estados Unidos, ocurre mientras la vicepresidenta Kamala Harris lucha contra el expresidente Donald Trump por el apoyo de los miembros sindicales en todo el Medio Oeste industrial", explicó el Washington Post.

De igual manera, se supo que la operación fue investigada por el Comité Interinstitucional de Inversión Extranjera por posibles implicaciones para la seguridad nacional. El presidente debería esperar al informe para bloquear la transacción.

"Pero después de una revisión exhaustiva, el comité dirigido por el Tesoro parece haber concluido que las preocupaciones de seguridad nacional planteadas por la adquisición no se podían mitigar, según dos fuentes de la industria que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de deliberaciones delicadas", detalló el Washington Post.

Tras conocerse la información, el precio de las acciones de US Steel perdieron una cuarta parte de su valor en aproximadamente 30 minutos de negociación. Las acciones de la empresa cerraron el día con una caída del 17,5%.

Entre tanto, el director ejecutivo de US Steel, David Burritt, había alertado que el fin del acuerdo pondría en riesgo el puesto de trabajo de los cientos de trabajadores. La semana pasada, la empresa japonesa aumentó su inversión prevista en la nueva US Steel en 1.300 millones de dólares, además de los 1.400 millones que había informado anteriormente.

El dinero adicional, según dijo la compañía, sería para modernizar dos de las instalaciones de US Steel, Mon Valley Works en Pensilvania y Gary Works en Indiana. US Steel sostuvo que no asumiría los mismos costos.

"Seguimos defendiendo que no existen problemas de seguridad nacional asociados con esta transacción, ya que Japón es uno de nuestros aliados más fieles. Esperamos aprovechar todas las opciones posibles que nos brinda la ley para asegurarnos de que esta transacción, que es el mejor futuro para Pensilvania, la siderurgia estadounidense y todos nuestros accionistas, se ultime", afirmó US Steel.