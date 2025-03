Entran en vigor los aranceles chinos sobre los productos agrícolas de EEUU

Publicado por Israel Duro 10 de marzo, 2025

La guerra comercial escaló un paso más el lunes con la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Pekín a productos agrícolas estadounidenses. La respuesta del Régimen Comunista Chino al aumento de los gravámenes sobre sus artículos por parte de la Administración Trump incluye nuevos impuestos entre el 10 y el 15%.

Además, el el Gobierno chino también anunció que había bloqueado el acceso a 15 compañías estadounidenses a la compra de productos chinos, salvo que les otorgara un permiso especial a cada una de ellas para poder continuar sus negocios. Entre las empresas afectadas se incluye a un proveedor de drones de las Fuerzas Armadas. Asimismo, Pekín afirmó que había prohibido a otras 10 compañías hacer negocios en su territorio.

Gravámenes entre el 10 y el 15% a los productos de EEUU

Según lo anunciado desde China la pasada semana, los aranceles chinos incluyen un gravamen del 15% sobre productos estadounidenses como el pollo, el trigo y el maíz, así como del 10% sobre productos como la soja, la carne de cerdo, la carne de vacuno y la fruta. No obstante, los nuevos impuestos no se aplicarán a aquellos bienes que ya habían sido enviados antes del lunes e importados antes del 12 de abril, según apuntó un portavoz del Ejecutivo comunista.

¿Quién tiene más que perder en el pulso entre China y EEUU?

A priori, China tiene más que perder que EEUU en esta guerra, según los expertos. Por un lado, analistas consultados por AFP apuntan que el gigante asiático vende muchos más productos en EEUU de los que los consumidores estadounidenses adquieren de ellos. Además, el Régimen Comunista Chino arrastra problemas económicos desde hace tiempo, como la débil inversión extranjera o la crisis inmobiliaria, que se suman al débil consumo interno y una alta tasa de desempleo juvenil.

Por su parte, China juega con el castigo arancelario a la base electoral de Trump, aunque dejando una puerta al acuerdo al no aplicar unas tasas más agresivas, según apunta The New York Times. Además, el Ejecutivo comunista ya ha jugado con anterioridad la baza de reducir los impuestos a las empresas que exportan a EEUU, de manera que puedan mantener los precios bajos de sus productos en su destino, así como aprovechar la conocida como "norma de minimis", que exime de aranceles a los paquetes cuyo valor es igual o inferior a 800 dólares. Aunque el presidente Trump ha tratado de acabar con ella, su eliminación ha resultado demasiado difícil de aplicar en la práctica.