Jerome Powell advierte de que la nación va por un camino fiscal "insostenible" y pide un cambio

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 6 de diciembre, 2024

Durante una entrevista en la Cumbre DealBook -organizada por The New York Times-, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresó su preocupación por el creciente déficit fiscal de la nación, al que describió como algo "insostenible". Esta declaración sale a la luz poco después de que la deuda nacional alcanzara un récord histórico de más de 36 billones (Trillion) de dólares.

El presupuesto federal de los Estados Unidos está en un camino insostenible. La deuda no está en un nivel insostenible, pero el camino es insostenible, y sabemos que tenemos que cambiar eso.

Powell fue designado en su cargo por el expresidente y presidente electo Donald Trump -en su anterior mandato- y fue ratificado por el presidente Joe Biden.

La economía debe crecer más rápido que la deuda

La preocupación de Powell coincide con el nuevo gobierno de Trump en el que muchos republicanos en cargos públicos buscan vías sobre cómo manejar los recortes de impuestos propuestos en su campaña. Entre estas medidas se incluyen reducciones en tasas impositivas individuales, límites en la deducción de impuestos estatales y locales, y beneficios fiscales para empresas.

Líderes republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, buscan aplicar y extender medidas que ya existen (como elaborar un seguimiento de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017), pero enfrentan resistencia interna de un grupo de legisladores.

A pesar de esto, Powell enfatizó la necesidad de equilibrar las políticas fiscales con el crecimiento económico:

"No necesitamos pagar la deuda. No necesitamos equilibrar el presupuesto. Solo necesitamos que la economía crezca más rápido que la deuda. Y eso no está sucediendo (...) Estamos corriendo déficits presupuestarios muy grandes en un momento de pleno empleo y fuerte crecimiento, por lo que necesitamos abordar eso, y tenemos que hacerlo tarde o temprano, y más temprano es mejor que tarde".