Bidenomics, nada por lo que agradecer: el costo de la cena de Acción de Gracias ha subido un 24% desde que Joe Biden asumió el cargo

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 26 de noviembre, 2024

La cena de Acción de Gracias se ha vuelto mucho más costosa en los últimos años. En 2024, una comida tradicional para 10 personas, incluyendo 12 platos como pavo relleno, arándanos y pastel de calabaza, costará un promedio de 58,05 dólares por persona, según la encuesta anual de la Federación Americana de la Oficina Agrícola (AFBF).

Este monto -de casi $60- representa un aumento del 24% en comparación con los precios de 2020, el último Día de Acción de Gracias bajo el mandato de Donald Trump (cuando la misma cena costaba 46,90 dólares).

El aumento más notable está en el precio del pavo ya que, -si este tiene un peso de alrededor de 16 libras- costará un promedio de 25,67 dólares, lo que equivale a un incremento del 32% respecto al precio del mismo en 2020.

Productos más caros

Aunque -según el dato de inflación- los precios generales han bajado un 5% en comparación con el año pasado, los costos siguen siendo considerablemente más altos que antes de que la inflación comenzara a afectar los presupuestos de los hogares.

Los productos que han subido más desde 2020 son los rollos de pan (56,4%), el relleno del pavo (45,2%), la mezcla de pastel de calabaza (22,4%), los guisantes verdes (18,5%), las zanahorias y el apio (15%), la leche (4,2%), y la crema batida (4%).

Los altos precios afectan las celebraciones

Este aumento se ve reflejado en los bolsillos de los estadounidenses. Una encuesta de The Economist/YouGov, reveló que el aumento de los costos sí está impactando los planes de Acción de Gracias de una manera significativa. Según el sondeo, el 37% de los encuestados afirmó que los altos precios han afectado sus celebraciones, superando al 36% que aseguró que sus planes no se han visto alterados, mientras que el 8% no estaba seguro.

El efecto de los costos en la planificación de Acción de Gracias varía respecto a los grupos según su afiliación política:

• El 47% de los republicanos dijo que sus planes han cambiado debido a los precios más altos.

• El 35% de los independientes señaló que también se han visto afectados.

• El 29% de los demócratas admitió el impacto, aunque la mayoría (47%) afirmó no haber experimentado cambios en sus planes.

El impacto de los costos en las celebraciones refleja la grave tendencia de aumentos de precios bajo el liderazgo del presidente Joe Biden. Desde que asumió el cargo en enero de 2021, el precio de los huevos ha aumentado un 147%, mientras que el costo del gas ha subido un 50%, factores que agravan la presión financiera para las familias estadounidenses.