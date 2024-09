El miedo a la recesión de EEUU y la desaceleración de China llevan a Wall Street a su peor semana desde la crisis bancaria de 2023

Publicado por Israel Duro Verificado por 7 de septiembre, 2024

El ansiado dato de desempleo de EEUU, publicado el pasado viernes, no ha servido para enfriar los temores de los inversores, sino para corroborar que lo que se está congelando en realidad es la primera economía mundial. Por si fuera poco, a los poco halagüeños datos macroeconómicos del país se han sumado unas cifras de China muy por debajo de lo esperado y que alertan de que las cosas no marchan bien en el gigante asiático.

La publicación por parte del Departamento de Trabajo de los datos de empleo de agosto no desataron una hecatombe como ocurrió el pasado mes con los de julio. Sin embargo, y pese al empeño por venderlos como una mejora, la realidad es que siguen estando notablemente por debajo de lo esperado. Los 142.000 nuevos puestos de trabajo están muy lejos de los 165.000 esperados, y la reducción en apenas una décima de la tasa de desempleo (4,2% por el 4,3% del mes anterior) no es un dato para tirar cohetes precisamente.

El número de desempleados sigue por encima de los 7 millones

Especialmente porque si se tiene en cuenta el número de personas que ha dejado de buscar empleo y a quienes trabajan a tiempo parcial que querrían un trabajo a tiempo completo pero las circunstancias económicas no se lo permiten, la tasa se dispara al 7,9%, la más alta desde 2021. El número de personas sin trabajo continúa por encima de los 7 millones, a pesar de la ligera mejora de agosto.

No obstante, hay un aspecto que preocupa en gran medida a los inversores: las correcciones a la baja. El último informe revisó los datos de junio y julio, reduciendo considerablemente los nuevos puestos de trabajo creados en dichos meses. Así, en julio se crearon 89.000 empleos frente a los 114.000 anunciados. Peor aún es lo ocurrido con junio, que creó finalmente 118.000 puestos, frente a los 179.000 publicados... que ya habían sido corregidos de los 206.000 notificados inicialmente.

S&P 500 cierra su peor semana del año

Esto no ha pasado desapercibido, y las bolsas internacionales han vivido una semana de turbulencias y caídas importantes de las que Wall Street no ha salido indemne. El S&P 500 y el Nasdaq son los dos índices que han firmado peores datos en EEUU -el Dow Jones tampoco anda mucho mejor-, con unas caídas semanales que no se veían desde la crisis bancaria del pasado año que amenazó con arrasar la economía mundial.

A pesar de que los cierres no han llegado a reflejar los peores momentos de cada día, los mercados se han dejado una parte importante de su valor esta semana. Merecen una mención especial Nvidia, que ha perdido más de 280.000 millones de dólares o US Steel tras los movimientos de la Administración Biden-Harris hacia el veto de su compra por Nippon Steel.

Los indicadores apuntan a un enfriamiento en EEUU y China

El S&P 500 ha liderado las caídas de la semana. La pérdida de 1,73 puntos con que cerró el viernes hacen un acumulado semanal de -4,25%, unas cifras que no se veían desde marzo de 2023. El Nasdaq cerró el viernes con caídas del 2,69%, arrastrado por Broadcom (-10,36%) Tesla (-8,45), a pesar de que Nvidia enjugó ligeramente su semana negra. En los últimos 4 días (el lunes no se abrieron los mercados nacionales por el Labor Day) el índice tecnológico perdió un 5,89%. El Dow Jones, por su parte, cedió finalmente sólo un 1,01% el viernes, lo que supone un descenso semanal del 2,93%.

El enfriamiento del mercado laboral nacional se suma a otros indicadores conocidos esta semana sobre la actividad industrial que lanzan un mensaje, cuando menos preocupante, si no alarmante, sobre la posibilidad de que la principal economía del mundo entre en recesión. Los datos publicados por China también muestras que la economía del gigante asiático se está desacelerando y, según JP Morgan acabará el año con un crecimiento del 4,6%, frente al 5% marcado como objetivo por Pekín. Estas cuatro décimas, en un mercado tan grande como el chino supone una gran diferencia que ha terminado de teñir de rojo las bolsas internacionales.