Los Pistons logran su primer triunfo en playoffs desde 2008 y Leonard derriba a los Nuggets

Los Detroit Pistons derrotaron el lunes a los New York Knicks y acabaron con una racha de 15 derrotas seguidas en los playoffs de la NBA mientras Kawhi Leonard recuperó su mejor versión para comandar a los Clippers frente a los Nuggets.

Ambas eliminatorias de primera ronda quedaron empatadas 1-1 y vivirán su tercer episodio el jueves.

En Nueva York, los Pistons se anotaron un emocionante segundo asalto frente a los Knicks por 100-94 de la mano de su figura, Cade Cunningham.

El joven base comandó con 33 puntos y 12 rebotes esta primera victoria de Detroit en playoffs desde la final de la Conferencia Este de 2008 que perdieron ante los Celtics.

Desde entonces los emblemáticos 'Bad Boys', tres veces campeones de la NBA, fueron barridos en la primera ronda en 2009, 2016 y 2019, acumulando una racha de 15 derrotas consecutivas.

Cunningham, en su primera presencia en la postemporada, estuvo imparable en las transiciones en contragolpe y atacando la zona de los Knicks, llenando de faltas personales a los defensores que se turnaban para frenarlo.

El base All-Star lanzó 12 tiros libres (10 anotados) del total de 34 que tiraron los Pistons, por 19 de los Knicks.

"Hubo una diferencia enorme en los tiros libres. Tengo que revisarlo", reclamó el entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau.

Jalen Brunson fue el máximo anotador del partido con 37 puntos para Nueva York mientras el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns se quedó en 10 tantos, ninguno de ellos en la segunda mitad.

Los locales fueron siempre a remolque pero en el ambiente sobrevolaba el recuerdo de la fulminante racha 21-0 con la que los Knicks dieron un súbito vuelco al primer partido.

Los Knicks recortaron 11 puntos de desventaja a seis minutos del final hasta empatar a 94 a falta de sólo 75 segundos.

Las gradas del Madison Square Garden retumbaban en apoyo a sus jugadores pero Brunson y Mikal Bridges erraron dos triples en el último minuto que hubieran empatado el marcador y el alemán Dennis Schröder sentenció desde la línea de tiros libres.

"Aprendimos del último cuarto de la otra noche e hicimos lo que teníamos que hacer", se felicitó J.B. Bickerstaff, técnico de Detroit.

En la Conferencia Oeste, Los Angeles Clippers también se anotaron un triunfo a domicilio al vencer 105-102 a los Denver Nuggets con un recital de 39 puntos de Kawhi Leonard.

Lastrado en los últimos años por lesiones, Leonard se volvió a parecer a la estrella que lideró al título a los Spurs y los Raptors en la pasada década.

El alero de 33 años logró su mayor anotación de la campaña con una asombrosa estadística de 15-19 (79%) en tiros de campo con cuatro triples incluidos.

James Harden le cedió esta vez el protagonismo ofensivo y se se limitó a una cuenta de 18 puntos y 7 asistencias.

En el otro bando, el serbio Nikola Jokic firmó un triple doble de 26 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias pero también cometió 7 pérdidas de balón y se le vio incómodo durante toda esta segunda batalla ante el aguerrido equipo angelino.

Tras el estreno del sábado, en el que Denver defendió su localía en la prórroga, ambos equipos libraron otro trepidante duelo con hasta 18 cambios de liderazgo que se resolvió en un final de infarto.

Un triple de Jamal Murray (23 puntos) empató el marcador a 100 al entrar en los dos últimos minutos pero Powell respondió con otro lanzamiento de tres puntos que ponía por delante a los Clippers.

En el último minuto, Leonard culminó su exhibición con un tiro en suspensión y un robo a un pase de Jokic que abrochaban la victoria visitante.

"Son un gran equipo, sobre todo en casa (...) Fue una dura lucha, así son los playoffs", resumió el alero.

Resultados y calendario

A continuación, el programa y resultados de la primera ronda de los playoffs 2024-2025 de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):





-- CONFERENCIA ESTE



- Cleveland Cavaliers (1º) vs Miami Heat (8º)



(Los Cavaliers lideran 1-0)



20 de abril: Cavaliers - Heat 121-100

23 de abril: Cavaliers - Heat

26 de abril: Heat - Cavaliers

28 de abril: Heat - Cavaliers

30 de abril: Cavaliers - Heat (si es necesario)

2 de mayo: Heat - Cavaliers (si es necesario)

4 de mayo: Cavaliers - Heat (si es necesario)



- Boston Celtics (2º) vs Orlando Magic (7º)



(Los Celtics lideran 1-0)

20 de abril: Celtics - Magic 103-86

23 de abril: Celtics - Magic

25 de abril: Magic - Celtics

27 de abril: Magic - Celtics

29 de abril: Celtics - Magic (si es necesario)

1 de mayo: Magic - Celtics (si es necesario)

3 de mayo: Celtics - Magic (si es necesario)



- New York Knicks (3º) vs Detroit Pistons (6º)



(Eliminatoria igualada 1-1)

19 de abril: Knicks - Pistons 123-112

21 de abril: Knicks - Pistons 94-100

24 de abril: Pistons - Knicks

27 de abril: Pistons - Knicks

29 de abril: Knicks - Pistons

1 de mayo: Pistons - Knicks (si es necesario)

3 de mayo: Knicks - Pistons (si es necesario)



Indiana Pacers (4º) vs Milwaukee Bucks (5º)



(Los Pacers lideran la serie 1-0)

19 de abril: Pacers - Bucks 117-98

22 de abril: Pacers - Bucks

25 de abril: Bucks - Pacers

27 de abril: Bucks - Pacers

29 de abril: Pacers - Bucks (si es necesario)

2 de mayo: Bucks - Pacers (si es necesario)

4 de mayo: Pacers - Bucks (si es necesario)





-- CONFERENCIA OESTE



- Oklahoma City Thunder (1º) vs Memphis Grizzlies (8º)



(Los Thunder lideran la serie 1-0)

20 de abril: Thunder - Grizzlies 131-80

22 de abril: Thunder - Grizzlies

24 de abril: Grizzlies - Thunder

26 de abril: Grizzlies - Thunder

28 de abril: Thunder - Grizzlies (si es necesario)

1 de mayo: Grizzlies - Thunder (si es necesario)

3 de mayo: Thunder - Grizzlies (si es necesario)



- Houston Rockets (2º) vs Golden State Warriors (7º)



(Los Warriors lideran la serie 1-0)

20 de abril: Rockets - Warriors 85-95

23 de abril: Rockets - Warriors

26 de abril: Warriors - Rockets

28 de abril: Warriors - Rockets

30 de abril: Rockets - Warriors (si es necesario)

2 de mayo: Warriors - Rockets (si es necesario)

4 de mayo: Rockets - Warriors (si es necesario)



- Los Angeles Lakers (3º) vs Minnesota Timberwolves (6º)



(Los Timberwolves lideran la serie 1-0)

19 de abril: Lakers - Timberwolves 95-117

22 de abril: Lakers - Timberwolves

25 de abril: Timberwolves - Lakers

27 de abril: Timberwolves - Lakers

30 de abril: Lakers - Timberwolves (si es necesario)

2 de mayo: Timberwolves - Lakers (si es necesario)

4 de mayo: Lakers - Timberwolves (si es necesario)



- Denver Nuggets (4º) vs LA Clippers (5º)



(Eliminatoria igualada 1-1)

19 de abril: Nuggets - Clippers 112-110 (prórroga)

21 de abril: Nuggets - Clippers 102-105

24 de abril: Clippers - Nuggets

26 de abril: Clippers - Nuggets

29 de abril: Nuggets - Clippers

1 de mayo: Clippers - Nuggets (si es necesario)

3 de mayo: Nuggets - Clippers (si es necesario)