España-Francia y Alemania-Portugal en la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA

Publicado por Israel Duro 24 de marzo, 2025

Los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA no decepcionaron y ofrecieron unas eliminatorias llenas de igualdad e intensidad. Ello se reflejó en sonadas remontadas y dos eliminatorias resueltas en la tanda de penaltis. Pero, sobre todo, los aficionados disfrutaron máxima emoción en una velada de partidos simultáneos este domingo en la vuelta de los cuartos para definir la Final Four de la Liga de Naciones: Tras deshacerse de Países Bajos desde los once metros, España se enfrentará a Francia, que remontó a Croacia, mientras que la anfitriona Alemania jugará contra Portugal tras vencer a Italia y Dinamarca, respectivamente.

Los protagonistas de la primera semifinal necesitaron de los penaltis para certificar su pase. Francia consiguió remontar durante el tiempo reglamentario el resultado de la ida ante Croacia, mientras que España volvió a empatar ante Holanda en un vibrante encuentro.

Los penaltis dan una sufrida victoria a España

Tres veces se puso por delante España, tres veces empató Países Bajos (3-3) para llevar a los penales una eliminatoria que había finalizado 2-2 en la ida.

En los 120 minutos de juego, Mikel Oyarzabal (8 -de penalti-, 67) y Lamine Yamal (103) marcaron para los españoles, mientras que por el lado visitante lo hicieron Memphis Depay (54, p), Ian Maatsen (79) y Xavi Simons (109, p).

Yamal, el fenómeno español de 17 años, parecía dar la victoria a los suyos con un golazo excepcional en la prórroga: Control sublime, recorte y zurdazo a la red. Sin embargo, los de Luis de la Fuente, que multiplicaron los errores en defensa, concedieron un segundo penal con el arquero Unai Simón llevándose por delante Xavi Simons, que se encargó de marcar.

En la tanda, Pedri convirtió el penal decisivo para la Roja. "Ya es bonito vestirse con esta camiseta y poder marcar ese gol... No hubiese sido posible sin Unai. Contentos con el pase", dijo en declaraciones a AFP refiriéndose al portero, autor de la parada decisiva justo antes.

Maignan lleva a Francia a la 'Final Four'

Francia superó a Croacia en los penaltis (5-4) y se clasificó en un duelo en el que ganó 2-0, con lo que había igualado la eliminatoria tras perder por el mismo resultado en Split el jueves.

Antes de llegar a la tanda marcaron Michael Olise, de excelente libre directo (52), y Ousmane Dembélé (80). El marcador no se movió en la prórroga y el central del Bayern Múnich Dayot Upamecano marcó el tiro decisivo desde los once metros.

El arquero Mike Maignan, con dos paradas, fue el héroe de la tanda victoriosa, celebrada a lo grande en un Estadio de Francia necesitado de alegrías de parte de una subcampeona mundial que no había levantado cabeza desde la Eurocopa 2024.

"En los penales tenemos un portero que marca la diferencia... Estábamos convencidos de meter los ingredientes para remontar. Hemos tenido un gran ambiente y conectamos a los aficionados con el equipo", señaló el capitán francés Kylian Mbappé.

Francia chocará en semifinales con España el 5 de junio en Stuttgart, en una reedición de las semifinales de la pasada Eurocopa que ganó la Roja... También en Alemania.

Un gol ridículo acaba con la remontada de Italia

En Dortmund, Alemania empató 3-3 con Italia después de haberse distanciado 3-0, en el cruce de cuartos entre tetracampeones mundiales gracias a su triunfo 2-1 de la ida en San Siro.

En este choque de vuelta, Joshua Kimmich marcó primero de penal (30) y luego dio las asistencias para los tantos de Jamal Musiala (36) y Tim Kleindienst (45). Italia reaccionó luego con dos dianas de Moise Kean (49, 69) y un gol de penal de Giacomo Raspadori (90+5), quedando a un tanto de haber forzado la prórroga.

"Me voy a casa sabiendo que somos capaces de jugar bien, pero también que podemos hacer más", admitió el técnico de Alemania, Julian Nagelsmann.

Incombustible Cristiano Ronaldo

Alemania jugará en semifinales ante Portugal, que logró un espectacular 5-2 en un partido que se definió con dos goles lusos en la prórroga tras acabar 3-2 los 90 minutos, resultado que igualaba el 1-0 danés de la ida.

Un tanto en contra de Joachim Andersen en el 38 abrió el camino de la goleada de los lusos, para quien anotaron también Cristiano Ronaldo (72), Trincao (86, 91) y Gonçalo Ramos (115), mientras que para los daneses marcaron Rasmus Nissen Kristensen (56) y Christian Eriksen (76).