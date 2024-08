Jordan Chiles pierde una medalla de bronce cinco días después de la final por decisión del TAS

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 11 de agosto, 2024

A las polémicas de las boxeadoras XY, del agua insalubre del Sena, de las condiciones habitacionales de la Villa Olímpica se sumó este fin de semana la controversia del bronce de Jordan Chiles: la gimnasta americana perdió su medalla de la prueba de suelo cinco días después de pararse en el podio junto a Simone Biles (plata) y la brasileña Rebeca Andrade (oro).

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) falló este sábado que el bronce irá en cambio a la rumana Ana Barbosu. Al conocer la noticia de que perdería su única presea individual (tiene otra dorada por el all-around en equipos), Chiles publicó en Instagram que se tomaría un tiempo, retirándose de las redes sociales por su salud mental. Sus allegados sostuvieron que tras recibir la medalla el martes, no dejó de recibir mensajes insultándola y acusándola de haber robado el premio.

La reacción de Barbosu fue muy distinta, según recogen medios locales: "Cuando conocí la noticia temí que no fuera verdad, y en cuanto estuve segura, abracé a mis padres y llamé a quienes me habían ayudado". "Es un sentimiento que apenas puedo expresar, no puedo creerlo".

Cuatro segundos que valen una medalla de bronce

Chiles, originalmente, quedó quinta en el certamen de gimnasia. Entre ella y el podio había dos rumanas: Barbosu y Sabrina Maneca Voinea.

Los entrenadores estadounidenses Cecile y Laurent Landi, sin embargo, protestaron el puntaje porque, dijo Laurent luego, el Tour Jete Full (uno de los ejercicios) de Chiles había sido infravalorado. Oída la protesta, los jueces concedieron una décima más a la estadounidense, suficiente para que quedase en tercer lugar.

Así parecía zanjado el podio el martes, que se viralizó en una imagen de Chiles y Biles rindiendo honor a la vencedora:

El equipo rumano, sin embargo, apeló. Y, días después, el Tribunal de Arbitral del Deporte (TAS) concedió que el reclamo a los jueces se realizó un minuto y cuatro segundos después de que se anunciara la nota, mientras que, sostuvo el tribunal, las reglas establecen que debe hacerse en un máximo de un minuto.

Por eso el TAS decidió devolver los puntos iniciales, ubicando tercera a Barbosu. El FIG anunció, poco después, que le daría el bronce a la rumana.

La delegación estadounidense respalda a Chiles

"Te envío mucho amor Jordan", escribió Biles en sus redes sociales junto con una imagen abrazando a su compañera de delegación. "¡Mantén el ánimo campeona olímpica! Te queremos!".

USA Gymnastics, organismo rector de la gimnasia estadounidense, publicó un comunicado asegurando que "la investigación sobre el valor de dificultad de la rutina de ejercicios de suelo de Jordan Chiles se presentó de buena fe" y que no creían estar violando las normas del FIG.

Además, en conjunto con el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, señaló que la atleta había sido "objeto de ataques constantes, totalmente infundados y extremadamente hirientes en las redes sociales" , durante el proceso de apelación,. "Elogiamos a Jordan por comportarse con integridad tanto dentro como fuera de la competición, y seguimos apoyándola".

El Comité Olímpico Rumano, que había llegado a solicitar la concesión de tres medallas de bronce (una también para Voinea), celebró la decisión -"¡qué alegría!"- en un comunicado.