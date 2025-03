Horario de verano 2025: ¿atrasar o adelantar el reloj? Todo lo que debe saber

Publicado por VozMedia Staff Verificado por 5 de marzo, 2025

El próximo domingo 9 de marzo, inicia el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) del año 2025 en Estados Unidos, y la pregunta que más se hacen las personas es, ¿debo atrasar o adelantar el reloj? y la respuesta correcta es adelantar. Si quiere saber la hora a la que deberá hacer este cambio, los motivos por los cuales se hace este ajuste, y que afecta a la mayoría de los EEUU, lea todos los detalles que le compartimos a continuación.

Horario de verano 2025 en EEUU

Desde el domingo 9 de marzo hasta el primer domingo de noviembre, en gran parte de Estados Unidos deberá sumarse una hora más a los relojes a partir de las 2:00 am. Es decir: se moverán las manecillas del reloj o configurará cualquier aparato electrónico, de 2:00 am a 3:00 am. Y aunque para algunos parezca que con esta medida se perderá una hora de sueño durante esa noche, lo cierto es que se ganan más horas de energía solar durante semanas.

Este cambio, nace con el objetivo de que los ciudadanos como usted, puedan aprovechar la luz natural de forma más eficiente durante la primavera y el verano, y también para ahorrar en las facturas de energía eléctrica y gas.

¿Dónde no aplica el horario de verano 2025?



En lugares como Hawái, por su ubicación geográfica, gran parte de Arizona, excepto en la Nación Navajo, se mantiene el horario estándar durante todo el año. Por lo que si usted vive en alguna de estas áreas o va de vacaciones a estos lugares entre el 9 de marzo y el primer domingo de noviembre, no deberá efectuar ningún ajuste a su reloj.

En territorios de Estados Unidos como Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana tampoco aplica el horario de verano, por lo que si no quiere llegar tarde a algún lugar, esté precavido.