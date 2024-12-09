'Emilia Perez' leads Golden Globe nominations with 10
The award ceremony will kick off the year’s of big and small screen galas on January 5.
“Emilia Perez,” French director Jacques Audiard's musical narco-thriller about a Mexican drug trafficker who comes out as a trans woman, swept the Golden Globes Monday with 10 nominations as Hollywood's awards season opened.
The movie, which won the Jury Prize at the Cannes Film Festival, stars transgender actress Karla Sofia Gascon as the main character, along with Zoe Saldana and Selena Gomez in supporting roles.
All three have been nominated for the Golden Globes, which will take place on January 5 and are considered the prelude to the Oscars.
“The Brutalist,” starring Adrien Brody in the role of a Hungarian Jewish architect who survives the Holocaust, came in second with seven nominations, followed by “Conclave,“ a drama about Vatican intrigue, which got six.
List of nominees
BEST FILM - DRAMA
- THE BRUTALIST (A24)
- A COMPLETE UNKNOWN (Searchlight Pictures)
- CONCLAVE (Focus Features)
- DUNE: PART TWO (Warner Bros. Pictures)
- NICKEL BOYS (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
- SEPTEMBER 5 (Paramount Pictures)
BEST MOTION PICTURE - MUSICAL OR COMEDY
- ANORA (NEON)
- CHALLENGERS (Amazon MGM Studios)
- EMILIA PEREZ (Netflix)
- A REAL PAIN (Searchlight Pictures)
- THE SUBSTANCE (MUBI)
- WICKED (Universal Pictures)
BEST ANIMATED FILM
- FLOW (Sideshow / Janus Films)
- INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- MEMOIR OF A SNAIL (IFC Films)
- MOANA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL (Netflix)
- THE WILD ROBOT (Universal Pictures)
FILM AND BOX OFFICE ACHIEVEMENTS
- ALIEN: ROMULUS (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- BEETLEJUICE BEETLEJUICE (Warner Bros. Pictures)
- DEADPOOL & WOLVERINE (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- GLADIATOR II (Paramount Pictures)
- INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- TWISTERS (Universal Pictures)
- WICKED (Universal Pictures)
- THE WILD ROBOT (Universal Pictures)
BEST FOREIGN LANGUAGE FILM
- ALL WE IMAGINE AS LIGHT (Sideshow / Janus Films) - USA / FRANCE / INDIA
- EMILIA PEREZ (Netflix) - FRANCE
- THE GIRL WITH THE NEEDLE (MUBI) - POLAND / SWEDEN / DENMARK
- THE GIRL WITH THE NEEDLE (MUBI) - POLAND / SWEDEN / DENMARK
- I'M STILL HERE (Sony Pictures Classics) - BRAZIL
- THE SEED OF THE SACRED FIG (NEON) - USA / GERMANY
- VERMIGLIO (Sideshow / Janus Films) - ITALY
BEST FEMALE PERFORMANCE IN A DRAMATIC FILM
- PAMELA ANDERSON (THE LAST SHOWGIRL)
- ANGELINA JOLIE (MARIA)
- NICOLE KIDMAN (BABYGIRL)
- NICOLE KIDMAN (BABYGIRL).
- TILDA SWINTON (THE ROOM NEXT DOOR)
- FERNANDA TORRES (I'M STILL HERE)
- KATE WINSLET (LEE)
BEST MALE PERFORMANCE IN A DRAMATIC MOTION PICTURE
- ADRIEN BRODY (THE BRUTALIST)
- TIMOTHÉE CHALAMET (A COMPLETE UNKNOWN)
- DANIEL CRAIG (QUEER)
- COLMAN DOMINGO (SING SING SING)
- RALPH FIENNES (CONCLAVE)
- SEBASTIAN STAN (THE APPRENTICE)
BEST FEMALE PERFORMANCE IN A MUSICAL OR COMEDY FILM
- AMY ADAMS (NIGHTBITCH)
- CYNTHIA ERIVO (WICKED)
- KARLA SOFÍA GASCÓN (EMILIA PEREZ)
- MIKEY MADISON (ANORA)
- DEMI MOORE (THE SUBSTANCE)
- ZENDAYA (CHALLENGERS)
BEST MALE PERFORMANCE IN A MUSICAL OR COMEDY FILM
- JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
- HUGH GRANT (HERETIC)
- GABRIEL LABELLE (SATURDAY NIGHT)
- JESSE PLEMONS (KINDS OF KINDNESS)
- GLEN POWELL (HIT MAN)
- SEBASTIAN STAN (A DIFFERENT MAN)
BEST SUPPORTING FEMALE PERFORMANCE IN A MOTION PICTURE
- SELENA GOMEZ (EMILIA PEREZ)
- ARIANA GRANDE (WICKED)
- FELICITY JONES (THE BRUTALIST)
- MARGARET QUALLEZ (EMILIA PEREZ)
- FELICITY JONES (THE BRUTALIST)
- MARGARET QUALLEY (THE SUBSTANCE)
- ISABELLA ROSSELLINI (CONCLAVE)
- ZOE SALDAÑA (EMILIA PEREZ)
BEST MALE PERFORMANCE IN A SUPPORTING ROLE IN A MOTION PICTURE
- YURA BORISOV (ANORA)
- KIERAN CULKIN (A REAL PAIN)
- EDWARD NORTON (A COMPLETE UNKNOWN)
- MALE PERFORMER IN A SUPPORTING ROLE IN A FILM (A COMPLETE UNKNOWN)
- GUY PEARCE (THE BRUTALIST)
- JEREMY STRONG (THE APPRENTICE)
- DENZEL WASHINGTON (GLADIATOR II)
BEST FILM DIRECTOR
- JACQUES AUDIARD (EMILIA PEREZ)
- SEAN BAKER (ANORA)
- EDWARD BERGER (CONCLAVE)
- BRADY CORBET (THE BRUTALIST)
- CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)
- PAYAL KAPADIA (ALL WE IMAGINE AS LIGHT)
BEST SCREENPLAY - FILM
- JACQUES AUDIARD (EMILIA PEREZ)
- SEAN BAKER (ANORA)
- BRADY CORBET, MONA FASTVOLD (THE BRUTALIST)
- JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
- CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)
- PETER STRAUGHAN (CONCLAVE)
BEST ORIGINAL SCORE - MOTION PICTURE
- VOLKER BERTELMANN (CONCLAVE)
- DANIEL BLUMBERG (THE BRUTALIST)
- KRIS BOWERS (THE WILD ROBOT)
- CLÉMENTAT (THE WILD ROBOT)
- CLÉMENT DUCOL, CAMILLE (EMILIA PEREZ)
- TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS (CHALLENGERS)
- HANS ZIMMER (DUNE: PART TWO)
BEST ORIGINAL SONG - MOTION PICTURE
- "BEAUTIFUL THAT WAY" -- THE LAST SHOWGIRL Music and lyrics by: Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson
- "COMPRESS / REPRESS" -- CHALLENGERS Music and lyrics by Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino
- "THE EVIL" -- EMILIA PEREZ Music and lyrics by Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard
- "THE EVIL" -- EMILIA PEREZ Music and lyrics by Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard
- "FORBIDDEN ROAD" -- BETTER MAN Music and lyrics by Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek
- "KISS THE SKY" -- THE WILD ROBOT Music and lyrics by: Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, Ali Tamposi
- "MI CAMINO" -- EMILIA PEREZ Music and lyrics by: Clément Ducol, Camille
BEST TELEVISION SERIES - DRAMA
- THE DAY OF THE JACKAL (PEACOCK)
- THE DIPLOMAT (NETFLIX)
- MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)
- SHŌGUN (FX/HULU)
- SLOW HORSES (APPLE TV+)
- SQUID GAME (NETFLIX)
BEST TELEVISION SERIES - MUSICAL OR COMEDY
- ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
- THE BEAR (FX/HULU)
- THE GENTLEMEN (NETFLIX)
- .HACKS (HBO | MAX)
- NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)
- ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
BEST LIMITED TELEVISION SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR TELEVISION MOVIE
- BABY REINDEER (NETFLIX)
- DISCLAIMER (APPLE TV+)
- MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)
- THE PENGUIN (HBO | MAX)
- RIPLEY (NETFLIX)
- TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)
BEST FEMALE PERFORMANCE IN A TELEVISION SERIES - DRAMA
- KATHY BATES (MATLOCK)
- EMMA D'ARCY (HOUSE OF THE DRAGON)
- MAYA ERSKINE (MR. & MRS. SMITH)
- KEIRA KNIGHTLEY (BLACK DOVES)
- KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
- ANNA SAWAI (SHŌGUN)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES - DRAMA
- DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)
- JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)
- GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
- EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)
- HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)
- BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)
BEST FEMALE PERFORMANCE IN A TELEVISION SERIES - MUSICAL OR COMEDY
- KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
- QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)
- AYO EDEBIRI (THE BEAR)
- SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)
- JEAN SMART (HACKS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES - MUSICAL OR COMEDY
- ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
- TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)
- STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- JASON SEGEL (SHRINKING)
- MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
BEST FEMALE PERFORMANCE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR TELEVISION FILM
- CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)
- JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
- CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)
- SOFIA VERGARA (GRISELDA)
- NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)
- KATE WINSLET (THE REGIME)
BEST MALE PERFORMANCE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR TELEVISION FILM
- COLIN FARRELL (THE PENGUIN)
- RICHARD GADD (BABY REINDEER)
- KEVIN KLINE (DISCLAIMER)
- COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
- EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)
- ANDREW SCOTT (RIPLEY)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
- LIZA COLON COLON-ZAYAS (THE BEAR)
- HANNAH EINBINDER (HACKS)
- DAKOTA FANNING (RIPLEY)
- JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)
- ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)
- KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
- TADANOBU ASANO (SHŌGUN)
- JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
- HARRISON FORD (SHRINKING)
- JACK LOWDEN (SLOW HORSES)
- DIEGO LUNA (THE MACHINE)
- EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)
BEST PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY ON TELEVISION
- JAMIE FOXX (JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS)
- NIKKI GLASER (NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU'LL DIE)
- SETH MEYERS (SETH MEYERS: DAD MAN WALKING)
- ADAM SANDLER (ADAM SANDLER: LOVE YOU)
- ALI WONG (ALI WONG: SINGLE LADY)
- RAMY YOUSSEF (RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS)