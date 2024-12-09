'Emilia Pérez' lidera las nominaciones a los Globos de Oro con 10
Las condecoraciones abrirán la temporada de galas de la gran y pequeña pantalla el próximo 5 de enero.
Emilia Pérez, el narco-thriller musical del francés Jacques Audiard sobre un narcotraficante mexicano que se transforma en mujer, arrasó este lunes en las nominaciones a los Globos de Oro con 10 candidaturas, en la apertura de la temporada de premios de Hollywood.
La película, que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, está protagonizada por la actriz transexual Karla Sofía Gascón en el papel principal, junto con Zoe Saldana y Selena Gómez en papeles secundarios.
Las tres han sido nominadas a los Globos de Oro, que se entregarán el 5 de enero y que se consideran el preludio de los Óscar.
The Brutalist, protagonizada por el oscarizado Adrien Brody en el papel de un arquitecto judío húngaro que sobrevive al Holocausto, quedó en segundo lugar con siete nominaciones, seguida de Cónclave, un drama sobre las intrigas del Vaticano, que obtuvo seis.
Lista de nominados
MEJOR PELÍCULA - DRAMA
- THE BRUTALIST (A24)
- A COMPLETE UNKNOWN (Searchlight Pictures)
- CONCLAVE (Focus Features)
- DUNE: PART TWO (Warner Bros. Pictures)
- NICKEL BOYS (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
- SEPTEMBER 5 (Paramount Pictures)
MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA
- ANORA (NEON)
- CHALLENGERS (Amazon MGM Studios)
- EMILIA PÉREZ (Netflix)
- A REAL PAIN (Searchlight Pictures)
- THE SUBSTANCE (MUBI)
- WICKED (Universal Pictures)
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- FLOW (Sideshow / Janus Films)
- INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- MEMOIR OF A SNAIL (IFC Films)
- MOANA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL (Netflix)
- THE WILD ROBOT (Universal Pictures)
LOGROS CINEMATOGRÁFICOS Y DE TAQUILLA
- ALIEN: ROMULUS (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- BEETLEJUICE BEETLEJUICE (Warner Bros. Pictures)
- DEADPOOL & WOLVERINE (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- GLADIATOR II (Paramount Pictures)
- INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- TWISTERS (Universal Pictures)
- WICKED (Universal Pictures)
- THE WILD ROBOT (Universal Pictures)
MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA
- ALL WE IMAGINE AS LIGHT (Sideshow / Janus Films) – USA / FRANCE / INDIA
- EMILIA PÉREZ (Netflix) – FRANCE
- THE GIRL WITH THE NEEDLE (MUBI) – POLAND / SWEDEN / DENMARK
- I’M STILL HERE (Sony Pictures Classics) – BRAZIL
- THE SEED OF THE SACRED FIG (NEON) – USA / GERMANY
- VERMIGLIO (Sideshow / Janus Films) – ITALY
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN UNA PELÍCULA DRAMÁTICA
- PAMELA ANDERSON (THE LAST SHOWGIRL)
- ANGELINA JOLIE (MARIA)
- NICOLE KIDMAN (BABYGIRL)
- TILDA SWINTON (THE ROOM NEXT DOOR)
- FERNANDA TORRES (I’M STILL HERE)
- KATE WINSLET (LEE)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN UNA PELÍCULA DRAMÁTICA
- ADRIEN BRODY (THE BRUTALIST)
- TIMOTHÉE CHALAMET (A COMPLETE UNKNOWN)
- DANIEL CRAIG (QUEER)
- COLMAN DOMINGO (SING SING)
- RALPH FIENNES (CONCLAVE)
- SEBASTIAN STAN (THE APPRENTICE)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN UNA PELÍCULA MUSICAL O DE COMEDIA
- AMY ADAMS (NIGHTBITCH)
- CYNTHIA ERIVO (WICKED)
- KARLA SOFÍA GASCÓN (EMILIA PÉREZ)
- MIKEY MADISON (ANORA)
- DEMI MOORE (THE SUBSTANCE)
- ZENDAYA (CHALLENGERS)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN UNA PELÍCULA MUSICAL O DE COMEDIA
- JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
- HUGH GRANT (HERETIC)
- GABRIEL LABELLE (SATURDAY NIGHT)
- JESSE PLEMONS (KINDS OF KINDNESS)
- GLEN POWELL (HIT MAN)
- SEBASTIAN STAN (A DIFFERENT MAN)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO EN UNA PELÍCULA
- SELENA GOMEZ (EMILIA PÉREZ)
- ARIANA GRANDE (WICKED)
- FELICITY JONES (THE BRUTALIST)
- MARGARET QUALLEY (THE SUBSTANCE)
- ISABELLA ROSSELLINI (CONCLAVE)
- ZOE SALDAÑA (EMILIA PÉREZ)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN UN PAPEL SECUNDARIO EN UNA PELÍCULA
- YURA BORISOV (ANORA)
- KIERAN CULKIN (A REAL PAIN)
- EDWARD NORTON (A COMPLETE UNKNOWN)
- GUY PEARCE (THE BRUTALIST)
- JEREMY STRONG (THE APPRENTICE)
- DENZEL WASHINGTON (GLADIATOR II)
MEJOR DIRECTOR DE CINE
- JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)
- SEAN BAKER (ANORA)
- EDWARD BERGER (CONCLAVE)
- BRADY CORBET (THE BRUTALIST)
- CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)
- PAYAL KAPADIA (ALL WE IMAGINE AS LIGHT)
MEJOR GUIÓN - PELÍCULA
- JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)
- SEAN BAKER (ANORA)
- BRADY CORBET, MONA FASTVOLD (THE BRUTALIST)
- JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
- CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)
- PETER STRAUGHAN (CONCLAVE)
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL - PELÍCULA
- VOLKER BERTELMANN (CONCLAVE)
- DANIEL BLUMBERG (THE BRUTALIST)
- KRIS BOWERS (THE WILD ROBOT)
- CLÉMENT DUCOL, CAMILLE (EMILIA PÉREZ)
- TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS (CHALLENGERS)
- HANS ZIMMER (DUNE: PART TWO)
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL - PELÍCULA
- “BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRLMúsica y letra de: Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson
- “COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERSMúsica y letra de Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino
- “EL MAL” –– EMILIA PÉREZMúsica y letra de Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard
- “FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MANMúsica y letra de Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek
- “KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOTMúsica y letra de: Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, Ali Tamposi
- “MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZMúsica y letra de: Clément Ducol, Camille
MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA
- THE DAY OF THE JACKAL (PEACOCK)
- THE DIPLOMAT (NETFLIX)
- MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)
- SHŌGUN (FX/HULU)
- SLOW HORSES (APPLE TV+)
- SQUID GAME (NETFLIX)
MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA
- ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
- THE BEAR (FX/HULU)
- THE GENTLEMEN (NETFLIX)
- HACKS (HBO | MAX)
- NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)
- ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
MEJOR SERIE LIMITADA DE TELEVISIÓN, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- BABY REINDEER (NETFLIX)
- DISCLAIMER (APPLE TV+)
- MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)
- THE PENGUIN (HBO | MAX)
- RIPLEY (NETFLIX)
- TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA
- KATHY BATES (MATLOCK)
- EMMA D’ARCY (HOUSE OF THE DRAGON)
- MAYA ERSKINE (MR. & MRS. SMITH)
- KEIRA KNIGHTLEY (BLACK DOVES)
- KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
- ANNA SAWAI (SHŌGUN)
MEJOR INTERPRETACIÓN DE UN ACTOR MASCULINO EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA
- DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)
- JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)
- GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
- EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)
- HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)
- BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA
- KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
- QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)
- AYO EDEBIRI (THE BEAR)
- SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)
- JEAN SMART (HACKS)
MEJOR INTERPRETACIÓN DE UN ACTOR MASCULINO EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA
- ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
- TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)
- STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- JASON SEGEL (SHRINKING)
- MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)
- JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
- CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)
- SOFÍA VERGARA (GRISELDA)
- NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)
- KATE WINSLET (THE REGIME)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- COLIN FARRELL (THE PENGUIN)
- RICHARD GADD (BABY REINDEER)
- KEVIN KLINE (DISCLAIMER)
- COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
- EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)
- ANDREW SCOTT (RIPLEY)
MEJOR INTERPRETACIÓN DE UNA ACTRIZ EN UN PAPEL SECUNDARIO EN TELEVISIÓN
- LIZA COLÓN-ZAYAS (THE BEAR)
- HANNAH EINBINDER (HACKS)
- DAKOTA FANNING (RIPLEY)
- JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)
- ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)
- KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
MEJOR INTERPRETACIÓN DE UN ACTOR MASCULINO EN UN PAPEL SECUNDARIO EN TELEVISIÓN
- TADANOBU ASANO (SHŌGUN)
- JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
- HARRISON FORD (SHRINKING)
- JACK LOWDEN (SLOW HORSES)
- DIEGO LUNA (LA MÁQUINA)
- EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)
MEJOR ACTUACIÓN EN COMEDIA STAND-UP EN TELEVISIÓN
- JAMIE FOXX (JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS)
- NIKKI GLASER (NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE)
- SETH MEYERS (SETH MEYERS: DAD MAN WALKING)
- ADAM SANDLER (ADAM SANDLER: LOVE YOU)
- ALI WONG (ALI WONG: SINGLE LADY)
- RAMY YOUSSEF (RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS)