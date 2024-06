El sur de Florida está en estado de emergencia tras las lluvias "potencialmente mortales"

Este miércoles, el sur de Florida experimentó intensas lluvias que desencadenaron una emergencia por inundación repentina, una situación meteorológica extremadamente rara que supone una grave amenaza para la vida y puede causar daños catastróficos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió múltiples advertencias de inundaciones repentinas “potencialmente mortales” en toda la región, incluyendo partes de los condados de Broward, Miami-Dade, Collier y Hendry, donde las advertencias se mantendrán vigente hasta la mañana del jueves.

"Cuando nos encontramos en una emergencia, tenemos personas rescatadas de vehículos y situaciones particularmente peligrosas y que ponen en peligro la vida", explicó Luke Culver, meteorólogo del NWS Miami.

A tropical rainstorm has delivered 17 inches of rain in the last 24 hours across South Florida, prompting a flash flood emergency near Miami and the closure of I-95. pic.twitter.com/k8q43xxQr2 — AccuWeather (@accuweather) June 12, 2024

Las precipitaciones acumuladas alcanzaron cerca de 12 pulgadas en algunas áreas, y se espera que Fort Lauderdale, donde ya cayeron hasta 8,5 pulgadas de lluvia, recibiera entre 3-5 pulgadas adicionales durante la noche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

“¡Manténgase fuera de las carreteras! Busque terrenos más elevados hasta que las aguas de la inundación bajen”, advirtió el NWS.

🚨#BREAKING: A Life threatening flash flood emergency has been declared due to catastrophic flooding multiple water resources are underway 📌#Miami | #Florida The National Weather Service in Miami has issued a Flash Flood Emergency for significant to catastrophic flooding in… pic.twitter.com/DS2NwM9Lwa — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 12, 2024

El mal tiempo forzó el cierre de la Interestatal 95 y resultó en cientos de cancelaciones y retrasos de vuelos en dos de los principales aeropuertos de la región. Se reportaron al menos 320 vuelos cancelados dentro y fuera del Aeropuerto Internacional de Miami, y más de 280 cancelaciones dentro y fuera del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Otros 560 vuelos fueron retrasados.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron estacionamientos y calles de vecindarios completamente inundados por el exceso de agua.

Ante la gravedad de la situación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el miércoles por la noche el estado de emergencia para Broward, Collier, Lee, Miami-Dade y Sarasota debido a las intensas lluvias.

I have declared a state of emergency for Broward, Collier, Lee, Miami-Dade, and Sarasota counties due to major flooding from Invest 90L. DEM Director Kevin Guthrie and the @FLSERT team will be on-site to coordinate the state response. Find the EO here: https://t.co/wSziAq4OWz — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 12, 2024

Poco después, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también declaró el estado de emergencia local.

“Acabo de declarar un estado de emergencia local, con efecto inmediato, en respuesta a las inclemencias del tiempo en el sur de Florida. Mientras nuestros departamentos trabajan para mantener seguros a los residentes y a las empresas, este es un paso necesario para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad”, explicó.