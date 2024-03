El Senado aprueba el presupuesto parcial para evitar el cierre parcial del Gobierno

La Cámara de Senadores aprobó sobre la bocina este viernes una ley para evitar un cierre parcial del Gobierno. Desde la Casa Blanca adelantaron que el Presidente Biden firmaría el proyecto este sábado. También anticiparon que la Oficina de Gestión y Presupuesto había suspendido los preparativos para el cierre parcial, dando por hecho que el presidente convertirá en ley el proyecto con su firma este mismo sábado.

El texto de 1.050 páginas contiene seis proyectos que abarcan la financiación de varios programas federales y agencias, como los presupuestos para el departamentos de Justicia, Agricultura, Comercio, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.

El proyecto pasó el Senado con 75 votos contra 22, mientras que en la Cámara había obtenido 339 votos contra 85 durante una sesión el pasado miércoles. Fue promovido por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, que tras la aprobación publicó:

Este paquete bipartidista financia totalmente el programa WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Lactantes y Niños) para 7 millones de madres y niños. Se basa en la ley de infraestructuras para nuestras carreteras, puentes y autopistas. Podremos contratar más controladores aéreos e inspectores de seguridad ferroviaria. Ayuda a cuidar de nuestros veteranos Y mucho más

— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 9, 2024