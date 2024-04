El GOP presenta un proyecto para prohibir la financiación extranjera en las elecciones

Varios senadores republicanos, liderados por Bill Hagerty, presentaron un proyecto de ley para poner fin a la influencia indebida de extranjeros en las elecciones de Estados Unidos. La iniciativa se dio a conocer al mismo tiempo que se reveló la influencia del multimillonario suizo Hansjörg Wyss en los últimos procesos electorales.

The bill I introduced today would make it illegal. Will Democrats that pretended to care about foreign election interference four years ago support it? https://t.co/DtEVHRlo93

Según una investigación realizada por Americans For Public Trust, el empresario suizo dirigió cerca de 250 millones de dólares hacia una organización intermediaria que a su vez invirtió aproximadamente 100 millones de dólares en campañas progresistas para todo el país.

"La influencia del multimillonario suizo Hansjörg Wyss en nuestras elecciones comienza con los 243 millones de dólares que ha canalizado al grupo de dinero oscuro Sixteen Thirty Fund. Luego, Sixteen Thirty Fund dio un giro e invirtió casi 100 millones de dólares para financiar campañas de emisión de boletas en 25 estados durante la última década", explicó Americans For Public Trust.

Swiss billionaire Hansjorg Wyss' influence on our elections begins with the $243 million he has funneled to the dark money group Sixteen Thirty Fund.

1630 then turned around and invested nearly $100 million to fund ballot issue campaigns across 25 states over the last decade. pic.twitter.com/kerNLkc1wM

— Americans for Public Trust (@apublictrust) April 17, 2024