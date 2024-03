El gobernador Ron DeSantis promulga una ley para combatir la ocupación ilegal de las propiedades en Florida

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles una nueva legislación destinada a proteger los derechos de propiedad al otorgar a las autoridades la facultad de expulsar a los ocupantes ilegales y establecer sanciones más severas para quienes infrinjan la ley.

"Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida. Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema”, expresó el gobernador tras promulgar la ley que entrará en vigor el 1 de julio.

Los legisladores estatales votaron abrumadoramente a favor del proyecto de ley a principios de este mes antes de enviarlo a la oficina del gobernador.

Según la nueva ley, los dueños de una propiedad podrán pedirles a las autoridades que intervengan y expulsen de forma inmediata a cualquier persona que haya entrado y permanezca ilegalmente en una propiedad.

Los ocupantes ilegales también enfrentarán sanciones severas para quienes “participan en la ocupación, fomentan la okupación y/o enseñan a otros la estafa”.

