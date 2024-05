DeSantis firma el proyecto de ley que eliminará las políticas contra el cambio climático de la legislación de Florida

El gobernador Ron DeSantis firmó el miércoles el proyecto de ley que eliminará las políticas contra el cambio climático de la legislación de Florida. Según afirmó el político republicano, la nueva norma "mantendrá los molinos de viento fuera de nuestras playas, el gas en nuestros tanques y a China fuera de nuestro Estado":

Las leyes que he firmado hoy -HB 1645, HB 7071 y HB 1331- mantendrán los molinos de viento fuera de nuestras playas, el gas en nuestros tanques y a China fuera de nuestro estado. Estamos restaurando la cordura en nuestro enfoque de la energía y rechazando la agenda de los fanáticos verdes radicales. Además, vamos a garantizar que los adversarios extranjeros como China no tengan ningún punto de apoyo en nuestro estado.

The legislation I signed today—HB 1645, HB 7071, and HB 1331—will keep windmills off our beaches, gas in our tanks, and China out of our state.

We’re restoring sanity in our approach to energy and rejecting the agenda of the radical green zealots.

Furthermore, we’re going to… pic.twitter.com/G13RcdxIBR

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 15, 2024