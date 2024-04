Dejando la puerta abierta para una futura candidatura, George Santos abandona su carrera independiente al Congreso para no dividir el voto republicano

George Santos abandonó su carrera independiente al Congreso. El excongresista, que había anunciado sus intenciones de presentarse al primer distrito electoral de Nueva York, dejó de lado este plan argumentando que la estructura política actual hace imposible un triunfo por fuera de los dos partidos tradicionales. Sin embargo, dejó entrever que su alejamiento de la política está todavía muy lejos.

Santos acaparó la atención nacional varias veces en los últimos años. Primero por teñir de rojo un escaño que fue demócrata durante diez años en la Cámara de Representantes, pero luego por convertirse en el primer republicano en ser formalmente expulsado de la Cámara Baja, en diciembre del 2023.

Meses después, anunció que intentaría volver a Capitol Hill, pero como independiente, argumentando que llevaría sus "valores ultra MAGA/Trump a la boleta electoral en noviembre como independiente".

