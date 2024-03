La inseguridad y la violencia siguen sin freno en Nueva York. El caos que vive la ciudad vivió un día intenso el pasado lunes, con un policía de 31 años asesinado a tiros mientras trataba de identificar a un sujeto en un coche -que resultó ser un criminal reincidente-, un viajero arrojado a las vías del metro. Además, ante las escalofriantes cifras de agresiones y delitos registradas en el suburbano, el Departamento de Policía de la Gran Manzana anunció de que 800 policías locales comenzarán a patrullar por sus instalaciones.

We struggle to find the words to express the tragedy of losing one of our own. The work that Police Officer Jonathan Diller did each day to make this city a safer place will NEVER be… pic.twitter.com/q639gQGgoz

Tonight this city lost a hero, a wife lost her husband, and a young child lost their father.

Jonathan Diller, casado y padre de un niño de un año, se acercó junto a su compañero de patrulla a un vehículo detenido junto a una parada de autobús. Los agentes pidieron a a los ocupantes del automóvil que salieran para ser identificados. Cuando intentaron sacar al hombre que se encontraba en el asiento de copiloto, el sospechoso, identificado como Guy Rivera, abrió fuego. La bala impactó bajo el chaleco antibalas de Diller, que cayó al suelo gritando "estoy herido" tras conseguir arrancar el arma de las manos de su agresor.

El compañero de Diller disparó a Rivera mientras éste intentaba huir del lugar, alcanzándolo en la espalda. El agente y su agresor fueron trasladados al hospital, pero Rivera se encuentra en estado estable, mientras que los médicos no pudieron salvar la vida del policía.

Tanto Rivera como el conductor del vehículo -identificado como Lindy Jones- contaban con antecedentes policiales, y la cárcel no les era desconocida. Rivera estuvo en prisión entre 2011 y 2014 por asalto en primer grado. Posteriormente volvería a pasar otros cinco años entre rejas por posesión criminal de una sustancia controlada. En esta ocasión fue puesto en libertad condicional en 2021, y su periodo de vigilancia terminó el año pasado.

El comisionado de la Policía de Nueva York, Edward Caban, publicó un mensaje en X lamentando lo ocurrido y calificando a Diller como "un héroe". "Esta noche, esta ciudad ha perdido a un héroe, una mujer ha perdido a su marido y un niño ha perdido a su padre. Nos cuesta encontrar las palabras para expresar la tragedia de perder a uno de los nuestros. El trabajo que el oficial de policía Jonathan Diller hizo cada día para hacer de esta ciudad un lugar más seguro NUNCA será olvidado. Nuestras oraciones están con su familia, seres queridos y hermanos y hermanas de azul".

A pesar de que la Orden Fraternal de la Policía coincidió con el comisionado en alabar y lamentar el sacrificio del agente por la seguridad de los ciudadanos, añadió una dura crítica a la política blanda contra los criminales. "Este agente es un héroe, que dio su vida al servicio de su comunidad. Nunca olvidaremos su sacrificio. Y nunca olvidaremos que fue asesinado a sangre fría por un delincuente profesional con 21 detenciones previas, que no tenía nada que hacer en la calle. Es aborrecible y repugnante que fuera libre de asesinar a este oficial".

Our thoughts and prayers are with the Fallen Officer’s family, friends and the entire NYPD.

This officer is a hero, who gave his life in service to his community. We will never forget his sacrifice.

And we will never forget that he was gunned down in cold blood by a career… pic.twitter.com/BO2Y8jScGE

— National Fraternal Order of Police (FOP) (@GLFOP) March 26, 2024