Aliados de Trump y posibles candidatos a vicepresidente acuden al tribunal de Manhattan en respaldo del expresidente

El juicio penal contra Donald Trump en Nueva York está convirtiendo a Manhattan en la nueva sede de campaña del líder republicano. Una prueba de ello es la asistencia a los tribunales de los aliados y potenciales candidatos a vicepresidente del expresidente.

Debido a que su presencia en el juicio es obligatoria, Trump necesita llevar la atención a Nueva York y, particularmente, a los tribunales de Manhattan.

Este lunes, por ejemplo, fue resaltante la presencia del senador J.D. Vance (R-OH), quien tuvo un rol protagónico durante la jornada al cuestionar el testimonio y la integridad de Michael Cohen, el testigo estrella de la Fiscalía.

“Michael Cohen es el testigo estrella de la fiscalía. Este tipo es un delincuente convicto (…) ¿Alguna persona razonable y sensata cree algo de lo que dice Michael Cohen?”, dijo el senador en las afueras del tribunal. “Cada persona involucrada en esta acusación es prácticamente un agente político demócrata (…) Lo que sucede dentro de esa sala del tribunal es una amenaza para la democracia estadounidense”.

Senator J.D. Vance: "Michael Cohen is the prosecution's star witness. This guy is a convicted felon...every single person involved in this prosecution is practically a Democratic political operative...What's going on inside that courtroom is a threat to American democracy..."

J.D. Vance es, justamente, uno de los candidatos principales a ser el compañero de fórmula del expresidente Trump junto con sus colegas Marco Rubio (R-FL), Tim Scott (R-SC) y Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte.

Pero Vance no es el único político de alto perfil que ha aparecido en las cortes para respaldar al expresidente.

La semana pasada, el senador Rick Scott (R-FL) acompañó a Trump a los tribunales, lo que provocó la reacción de diversos periodistas. Algunos de ellos afirmaron que la corte en Manhattan se convertiría en el epicentro de la presencia de los candidatos a vicepresidente republicanos y de los aliados más prominentes de Trump durante las próximas semanas de juicio.

"Está muy claro desde que llegó el senador Rick Scott. Ese día pensé: 'Está bien, el desfile comienza ahora'. Este será el banco de audiciones para el candidato a vicepresidente", dijo el presentador de MSNBC Lawrence O'Donnell.

"It's very clear ever since Sen. Rick Scott came. I just thought that day, 'Ok, the parade's beginning now.' This will be the vice presidential nominee audition bench."

WATCH: @lawrence O'Donnell talks about Sens. JD Vance and Tommy Tuberville inside the courtroom. pic.twitter.com/HodWaoTObD

— MSNBC (@MSNBC) May 13, 2024