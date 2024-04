Adidas y Alemania retiran el número 44 de la camiseta del combinado nacional por asemejarse el diseño al símbolo de las SS

Días después de que conociésemos que Alemania y Adidas confirmasen su ruptura -que será efectiva a partir de 2027-, institución y firma deportiva vuelven a ser noticia, esta vez por una cuestión muy distinta. El patrocinador decidió retirar la posibilidad de que se pueda adquirir la camiseta que portará el combinado nacional alemán (DFB) en la Eurocopa con el número 44, debido a que el diseño de las cifras se asemeja al símbolo de las SS, la policía secreta del nazismo.

La decisión llega después de una oleada de críticas por el parecido entre el número 44 y el emblema de las SS, pese a que tanto Adidas como la DFB lo negaban. "Ninguna de las partes implicadas vio proximidad alguna a la simbología nazi en el proceso de desarrollo del diseño de la camiseta", dijo el combinado nacional alemán en declaraciones recogidas por The Independent.

The German FA (DFB) will change the number 44 design of their new kit after fans and media raised its resemblance to the symbol used by Nazi SS units in the World War II era.

Here's the full story 👇

No Germany player is expected to wear a number 44 jersey as the team's shirts… pic.twitter.com/4UZHkrRWl8

— DW Sports (@dw_sports) April 1, 2024