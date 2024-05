Video: uno de los estadounidenses detenidos en las Islas Turcas y Caicos, Bryan Hagerich, se reencuentra con sus hijos

Tras meses detenido a miles de kilómetros, en condiciones que describió como "duras", Bryan Hagerich volvió a casa. Imágenes difundidas por redes sociales muestran el momento en que el exjugador de béisbol, de 39 años, se reencuentra con sus hijos en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh:

MOMENTS AGO: 101 days after his arrest in Turks and Caicos, Bryan Hagerich is back home in Western Pennsylvania. We were there as he reunited with his children at Pittsburgh International Airport. Hear from Hagerich at 11 on @KDKA. pic.twitter.com/K6MrnpQ5tB — Ricky Sayer (@RickyReports) May 25, 2024

Hagerich es uno de los cinco estadounidenses detenidos en las Islas Turcas y Caicos​ desde febrero después de que las autoridades aeroportuarias encontraran munición en sus equipajes. Crimen penado con hasta 12 años de prisión en el territorio británico de ultramar.

El viernes, Hagerich se declaró culpable. Un juez le dictó una sentencia suspendida y una multa de 6.500 dólares, como informó su representante Jonathan Franks:

🚨🚨🚨BREAKING- Bryan Hagerich is given a sentence of 52 months, suspended and $6700 fine. He will be released shortly. — Jonathan Franks (@jonfranks) May 24, 2024

El senador John Fetterman, que fue al aeropuerto para recibir a Hagerich, celebró la noticia y recordó que todavía detenidos. El demócrata fue parte de una delegación bipartidista que viajó a la isla para pedir la liberación de los estadounidenses.

"Cuando nos reunimos con funcionarios de las islas hace unos días, dejaron claro que querían que se resolviera esta situación", sostuvo en un comunicado, en el que añadió que las autoridades extranjeras reconocían que los americanos no eran "traficantes de armas, sino personas que cometieron un error".

🚨🚨BREAKING🚨🚨 After traveling to Turks and Caicos to urge officials to release the five Americans detained for an honest mistake, they made the right move today and my constituent Bryan is heading back home to the Commonwealth. My full statement: pic.twitter.com/aSj5UV7sYt — Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) May 24, 2024

Aunque también festejó el retorno de Hagerich, el congresista por Pensilvania Guy Reschenthaler aseguró que "esta terrorífica situación nunca debería haber ocurrido".

"Mientras el gobierno de las Islas Turcas y Caicos se ocupa de futuros casos, el territorio británico debe garantizar la seguridad y el bienestar de los turistas estadounidenses", añadió antes de prometer: "No descansaré hasta que los estadounidenses puedan volver a pisar sus islas sin poner en peligro su sustento".