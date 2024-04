Video: una docena de inmigrantes ilegales llega en una lancha a Carlsbad, California

Un grupo de al menos 16 inmigrantes ilegales llegó en una lancha a Carlsbad, California. El video del hecho se volvió viral en las redes sociales por la manera en la que llega la embarcación afectando a los surfistas y demás personas que estaban en el lugar. De acuerdo con la CBP, las autoridades están investigando la situación.

"Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y agentes de interdicción aérea y marina de CBP respondieron al incidente y encontraron una embarcación abandonada a su llegada. Operaciones Aéreas y Marinas de CBP se apoderaron de la embarcación. Las fuerzas del orden están investigando el incidente. Hasta el momento no se han realizado arrestos en relación con el evento", explicó NBC San Diego.

This reportedly happened yesterday in Carlsbad, California. A group of mostly military age males invaded our country illegally via boat and then dispersed throughout the city in cars.

Are any of them on the terror watch list? Do any of them have a criminal history?

We don’t… pic.twitter.com/MQHqpF27Gu

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 14, 2024