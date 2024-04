Congresistas advierten a la Corte Penal Internacional con posibles sanciones si emite órdenes de captura contra funcionarios israelíes

Representantes republicanos y demócratas están trabajando en una legislación ante la amenaza latente de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita órdenes de captura contra funcionarios israelíes y altos miembros del grupo terrorista Hamás.

De acuerdo con Axios, distintos miembros del Congreso advirtieron a la corte “de que las órdenes de detención contra altos cargos israelíes se responderán con represalias por parte de Estados Unidos”.

La amenaza de los legisladores llega justo cuando numerosos informes señalan que la Corte Penal Internacional está dispuesta a emitir órdenes de captura contra altos funcionarios israelíes, una acción que incluso podría perjudicar al propio Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

De acuerdo con el diario The New York Times, las órdenes también podría trastocar a miembros de Hamás, aunque no quedó claro qué miembro del grupo terrorista podría ser mencionado en la orden judicial.

De acuerdo con los informes, la Corte Penal Internacional se encuentra investigando acusaciones de crímenes de guerra contra Israel y terroristas pro-Palestina desde 2014.

Sin embargo, Estados Unidos parece estar dispuesto a cerrar filas en torno a Israel en este asunto.

La Casa Blanca, si bien no ha dado defendiendo las acciones militares de Israel en los últimos meses tras los ataques terroristas del 7 de octubre, dijo tajantemente que no apoya la investigación de la Corte Penal Internacional.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió que “Si la Administración Biden no se opone, la CPI podría crear y asumir un poder sin precedentes para emitir órdenes de detención contra líderes políticos, diplomáticos y personal militar de Estados Unidos, poniendo así en peligro la autoridad soberana de nuestro país”.

De acuerdo con Axios, ya se está preparando una legislación en el Congreso con potenciales sanciones contra funcionarios de la CPI en caso de que se emita órdenes de captura contra israelíes.

Esto fue revelado por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Michael McCaul (R-TX), quien dijo al medio que está a la espera de una versión del proyecto de ley del senador republicano Tom Cotton para sancionar a los funcionarios de la corte que participen en investigaciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.

Varios legisladores de ambos partidos ya cuestionaron públicamente a la CPI.

El senador Ted Cruz (R-TX) dijo la Corte Penal Internacional estaba a punto de aliarse con “terroristas” y “genocidas”.

“La CPI está a punto de unirse a terroristas genocidas y contra una democracia que responde a actos de terrorismo. Quieren que Israel acepte términos suicidas para un alto el fuego que no funcionará. Sería el fin de la credibilidad de la CPI. La respuesta mínima absoluta de Estados Unidos si la CPI apunta a Israel serían sanciones contra la Corte y sus funcionarios”, escribió Cruz.

El senador demócrata John Fetterman, en la misma sintonía que Cruz, dijo que emitir órdenes de arresto contra funcionarios israelíes implicaría “un golpe fatal para la posición jurídica y moral de la CPI”.

