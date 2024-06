Varios heridos por un incendio en el downtown Miami

Las autoridades informaron de que se registró un gran incendio en los apartamentos Temple Court en 431 NW 3rd Street. Varias personas se encuentras heridas.

Además, la Policía emitió un aviso para que las personas "se abstengan de entrar o permanecer en las cercanías de Lumus Park para evitar cualquier daño potencial causado por un incendio en un apartamento cercano".

En ese sentido, la policía explicó que "las unidades de Miami Fire PIO y Miami PD se encuentran actualmente en la escena ayudando con una investigación activa del incendio".

Miami Fire PIO & Miami PD units are currently on scene assisting with an active fire investigation. Any and all information will be provided on scene at the media staging area located at (NW N. River Dr & 3rd Street on the sidewalk (west side) @CityofMiamiFire KD. pic.twitter.com/X82GMF2WpY

De igual manera, el alcalde de Miami, Francis Suárez, habló afuera del edificio de apartamentos y dijo que los residentes serán trasladados al cercano parque José Martí y que se les dará comida y atención, según pudo recoger NBC Miami.

Entre tanto, la congresista republicana María Elvira Salazar también se refirió a la situación y sostuvo que su oficina se mantiene siguiendo lo ocurrido.

"Mi oficina está monitoreando de cerca el incendio que se está produciendo hoy en los apartamentos Temple Court, cerca del río Miami. Muy agradecido con los bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Miami que están trabajando arduamente para apagar el fuego y rescatar a los residentes que se encuentran adentro", señaló Salazar.

My office is closely monitoring the ongoing fire at the Temple Court Apartments near the Miami River today.

Very thankful for the firefighters of the City of Miami Fire Department who are working hard to put out the fire and rescue residents inside. https://t.co/RhVE9GMqkp

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) June 10, 2024