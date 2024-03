Uno echa culpas y el otro habla de "invasión": lo que dejaron las visitas de Trump y Biden a la frontera sur

Donald Trump y Joe Biden visitaron la frontera sur el mismo día. Mientras que el primero lo hizo para exponer aún más lo que considera una de las debilidades electorales más fuertes de su adversario, el segundo hizo presencia para levantar su imagen en ese aspecto, dado que una reciente encuesta arrojó que los votantes la seguridad fronteriza como lo peor de la Administración Biden.

De acuerdo con el mencionado sondeo realizado por Harvard CAPS-Harris, y según informó The Hill, "el 44 por ciento de los encuestados dijo que permitir la afluencia de migrantes que han cruzado la frontera ha sido el mayor fracaso de Biden".

En esta oportunidad, así como dos personas que ven la misma película y se llevan moralejas distintas, Trump y Biden tuvieron comentarios absolutamente opuestos sobre la misma frontera.

🚨#BREAKING: Both President Joe Biden and Former President Trump has arrived at Southern Border in Texas 📌#Texas | #USA Currently, both President Biden and former President Trump have arrived in Texas to visit the southern U.S.-Mexico border and address the ongoing migrant… pic.twitter.com/TAofInY8LK — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 29, 2024

Biden destruyó "la frontera más segura de la historia"

El primero en hablar fue el republicano, quien previamente visitó Eagle Pass y recorrió Shelby Park junto al gobernador Greg Abbott y otros funcionaros estatales. A su vez, se reunió con líderes de la Guardia Nacional del Texas y recibió una sesión informativa con otros funcionarios como Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.

Acto seguido, ya con el micrófono en frente, dedicó varios minutos a explotar las debilidades de Biden en materia fronteriza.

BREAKING: Donald Trump has arrived at the Southern Border, the same day that Biden decided to make a visit. "Nice weather, beautiful day, but a very dangerous border: we're gonna take care of it," Trump said to reporters. Since leaving office, over 7 million immigrants have… pic.twitter.com/RKvc9Y9SUT — Collin Rugg (@CollinRugg) February 29, 2024

"Le llamo Crooked Joe porque es corrupto y es un presidente terrible, el peor presidente que ha tenido nuestro país, probablemente el presidente más incompetente que hemos tenido. Está permitiendo que miles y miles de personas entren desde China, Irán, Yemen, el Congo, Siria y muchas otras naciones", expresó el republicano, que además definió la situación fronteriza como "una guerra" y una "operación militar".

A su vez, habló algunos minutos del caso de Laken Riley, la estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada supuestamente por un migrante ilegal.

JUST IN: Biden travels to the Southern Border, where over 7 million migrants have crossed over illegally since he took office, and starts talking about the "Climate Crisis." Donald Trump is talking about Laken Riley, a young woman who was killed last week by one of these… pic.twitter.com/F00iNZrpxL — Collin Rugg (@CollinRugg) February 29, 2024

Trump la recordó como "una hermosa estudiante que fue bárbaramente atacada". "Ayer hablé con sus padres, son personas increíbles. Están devastados. Era tan hermosa en muchos sentidos", agregó.

"El monstruo, el responsable, acusado de la muerte, es un inmigrante extranjero ilegal que fue conducido a nuestro país y liberado en nuestras comunidades por Crooked Joe Biden", sentenció el expresidente.

Biden responsabilizó a los republicanos del Congreso por la frontera

Biden esperó a que Trump terminase de hablar para comenzar su discurso, acompañado por agentes de la Patrulla Fronteriza y por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional,, que fue llevado a juicio político por su "inacción" ante la crisis fronteriza.

Lejos de mencionar los números de cruces récord que llegaron bajo su mandato, el presidente desvió la atención hacia el Congreso, particularmente hacia el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

President Biden criticizes congressional Republicans and invites former President Trump to work together to lobby Congress on an immigration bill. This happening as both candidates visit the southern border. pic.twitter.com/3nun4gGIis — MSNBC (@MSNBC) March 1, 2024

Criticó a los republicanos por no aprobar el acuerdo fronterizo bipartidista, que falleció legislativamente en el Senado semanas atrás.

"El presidente de la Cámara de Representantes tiene que poner este Proyecto de Ley sobre la mesa porque si lo pusiera sobre la mesa, sin restricciones, se aprobaría. La mayoría de los demócratas y republicanos de ambas cámaras apoyan esta legislación hasta que alguien vino y dijo no lo hagas, beneficiará al titular. Esa es una forma horrible de hacer negocios en Estados Unidos para un problema tan grave", expresó el demócrata.

Joe Biden, who has been in office for over three years, says, "It's long past time act" to secure our Southern Border. But Joe Biden has acted, and his actions are the reason why we have the #BidenBorderCrisis. pic.twitter.com/S0NrKOFAFX — House Republicans (@HouseGOP) February 29, 2024

A su vez, Biden invocó el nombre de Trump y lo invitó a unirse a su causa para que el Congreso aprueba la mencionada legislación.

"Tengo entendido que mi predecesor está hoy en Eagle Pass. Así que esto es lo que le diría al Sr. Trump: En lugar de jugar a la política con el tema, en lugar de decirle a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación. Únase a mí, o yo me uniré a usted para decirle al Congreso que apruebe este proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza. (...) Podemos hacerlo juntos", sumó.

Cerró su discurso esquivando culpas y demandando nuevamente que el problema lo resuelvan los legisladores en Capitol Hill. "Es muy sencillo, es hora de actuar, hace tiempo que es hora de actuar. Es hora de que nos movamos en esto, no podemos esperar más", sentenció Biden.