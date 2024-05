Uno de los fiscales que acusa a Trump en NY recibió $12.000 del Partido Demócrata por “consultorías”

Matthew Colangelo, un exfuncionario del Departamento de Justicia de Biden y uno de los fiscales del juicio por “dinero secreto” del expresidente Donald Trump en Nueva York, está en el centro de la polémica luego de que se revelara que, en 2018, recibió un pago de $12.000 del Comité Nacional Demócrata (DNC) para realizar consultoría política.

El pago, revelado por Fox News Digital, está generando más preguntas sobre la integridad del caso presentado por el fiscal de distrito Alvin Bragg, quien ha sido muy cuestionado por la dudosa teoría legal que llevó a los tribunales para acusar a Trump de delitos graves por presuntamente haber falsificado registros comerciales durante la campaña electoral de 2016.

De acuerdo con Fox News, Colangelo, que pronunció declaraciones de apertura en el juicio penal contra Trump en NY, se unió a la oficina del fiscal Bragg en diciembre de 2022 luego de que renunciaran Mark Pomerantz y Carey Dunne, quienes investigaban al expresidente republicano, pero renunciaron porque supuestamente Bragg no tenía suficiente voluntad para acusar a Trump.

En ese momento, Colangelo dejó un cargo de alto nivel en el Departamento de Justicia de Biden para unirse a la oficina de Bragg. Más tarde, el fiscal de Manhattan finalmente presentó cargos contra el expresidente republicano en abril de 2023.

Bragg y su oficina desde entonces han sido muy cuestionados por supuestamente politizar la justicia, llevando a juicio a Trump en medio de una campaña presidencial bajo cargos de interferencia electoral a través de pagos por silencio.

Ahora, Colangelo juega un papel importante en estas denuncias de instrumentalización de la justicia, pues los republicanos no solo están investigando el pasado laboral del fiscal de Bragg en el DOJ de Biden, sino también su rol como consultor del DNC.

De acuerdo con el reporte de Fox News, el pago del DNC se dio en una época donde Colangelo se desempeñaba en la oficina del entonces fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, como fiscal general adjunto para la justicia social.

Según los registros de la Comisión Federal Electoral, el DNC Services Corp/Comité Nacional Demócrata pagó a Colangelo dos veces el 31 de enero de 2018. Fueron dos pagos de $6.000 por “consultoría política”, según la descripción de los registros.

En mayo de ese año, Schneiderman dimitió en medio de acusaciones de agresión sexual siendo reemplazo por Barbara Underwood fiscal general de Nueva York.

Tras los pagos recibidos por el Comité Nacional Demócrata y la renuncia de Schneiderman, en junio de 2018, Underwood, junto con Colangelo como fiscal general adjunto ejecutivo, presentaron una demanda contra la Fundación Trump.

“La demanda afirmaba que Trump utilizó los activos caritativos de la fundación para pagar sus obligaciones legales. La Fundación Trump finalmente acordó disolverse en diciembre de 2018”, reportó Fox News.

Posteriormente, Underwood dejó el cargo y Colangelo siguió trabajando en la Fiscalía General de Nueva York, pero bajo el liderazgo de la actual fiscal general Letitia James.

Ambos continuaron trabajando en las demandas e investigaciones contra Trump, pero años más tarde, en enero de 2021, Colangelo empezó a trabajar en la Administración Trump como fiscal general asociado interino en el Departamento de Justicia.

En la actualidad, James lideró un juicio civil por fraude contra Trump y Colangelo es uno de los fiscales estrellas en el juicio de dinero secreto de Trump.

“El principal sicario del Departamento de Justicia de Biden, Matthew Colangelo, recibió miles de dólares del DNC”, dijo el representante Lance Gooden (R-TX) luego de que se diera a conocer la noticia de los pagos en 2018. “Ahora está procesando al presidente Trump en un juicio coordinado para salvar la fallida campaña de Biden”.

“¡Estoy exigiendo que Garland & Bragg entreguen TODOS los registros relacionados con Colangelo!”, sentenció el representante.

