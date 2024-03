Un herido de bala tras disparar la policía para sofocar una reyerta masiva en la reapertura del Six Flags over Georgia

Agentes de policía del condado de Cobb (Georgia) hirieron de bala a una persona tras verse obligados a recurrir a las armas de fuego para sofocar una reyerta masiva en la que participaban entre 500 y 600 personas a las puertas del parque de atracciones Six Flags Over Georgia. Según informaron los uniformados, los agentes, que fueron a ayudar a los guardias de seguridad del lugar para controlar la pelea, fueron recibidos a tiros por varias personas, lo que provocó la respuesta de los oficiales. Por el momento, no se ha informado de que se realizaran arrestos ni se ha facilitado información sobre el estado de salud del herido.

El parque inauguraba su 57ª temporada el mismo sábado a las 11 de la mañana, pero la jornada se vio empañada por los disturbios apenas dos horas antes del cierre. En declaraciones recogidas por Fox 5 Atlanta, los portavoces del centro lúdico precisaron que el tiroteo se produjo fuera del recinto, y acusaron a grupos de menores de provocar los incidentes.

Es increíblemente decepcionante que nuestra comunidad se vea perturbada en actos públicos de toda la región por grupos de jóvenes menores de edad. Al igual que otros lugares de la zona, nos comprometemos a mantener este tipo de problemas fuera de nuestro parque y de nuestra propiedad. Nuestro objetivo es ofrecer un entretenimiento seguro y divertido. Empleamos sistemas de seguridad y detección de metales de última generación, mantenemos un robusto y vigilante Departamento de Seguridad Pública y contamos con el firme apoyo de la Policía del Condado de Cobb, que está presente tanto dentro como fuera del parque. Se espera que todos los visitantes sigan nuestro estricto código de conducta y cualquiera que no esté dispuesto a seguirlo no será bienvenido.

Varios usuarios denunciaron la inseguridad, y pusieron en duda las medidas de seguridad del recinto, señalando que a ellos nadie les registró las mochilas, por lo que pudieron haber introducido armas.

Six Flags Over Georgia is NOT safe rn. We went to get one ride in Goliath at the end of the night to be told “we have to leave the park. It’s not safe.” By security. Then when we come out not only do we see all these police, we hear gun shots that caused mass panic. Do not go rn. pic.twitter.com/zk6hgkts7s

— Coasters and Brews (@coastersnbrews) March 3, 2024