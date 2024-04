Un gran jurado de Arizona acusa formalmente a Giuliani y otros 17 aliados de Trump en un caso de interferencia electoral

Un gran jurado de Arizona acusó formalmente a Rudy Giuliani, exabogado personal de Donald Trump; Mark Meadows, exjefe de gabinete del expresidente, Mark Meadows; y otras 16 personas en un caso de interferencia electoral relacionado a las elecciones de 2020.

De acuerdo con la acusación, once personas identificadas y otras siete que todavía no fueron notificadas intentaron retener a Trump en el poder a pesar de que cayó derrotado en Arizona por 10,000 votos.

Dentro de los nombres revelados se encuentran once republicanos de Arizona, entre los que se destacan la expresidenta estatal del Partido Republicano Kelli Ward y los senadores estatales Jacob Hoffman y Anthony Kern, todos acusados de delitos graves relacionados con la trama de “electores falsos”.

Los otros siete acusados no fueron nombrados directamente porque todavía no recibieron la notificación de imputación, pero varios medios ya los identificaron por sus características dentro de la acusación.

Ellos serían Meadows, Giuliani y varios asesores y abogados relacionados con la campaña Trump de 2020: Jenna Ellis, Christina Bobb, Boris Epshteyn, Michael Roman y John Eastman, llamado por el New York Times como el “arquitecto del plan de los falsos electores”.

Los cargos contra las 18 personas mencionadas en la acusación incluyen fraude, falsificación y conspiración.

El expresidente Trump también fue nombrado cómplice de los acusados, pero no fue imputado por ningún delito.

"Entiendo que algunos de ustedes no llegaron lo suficientemente rápido hoy, y sé que otros me criticarán por llevar a cabo esta investigación", afirmó la fiscal general demócrata de Arizona Kris Mayes, que anunció la acusación en una grabación grabada. “Pero como he dicho antes y lo diré nuevamente hoy aquí, no permitiré que se socave la democracia estadounidense. Es demasiado importante”.

Arizona Attorney General Kris Mayes releases the following video statement on the 18 individuals who were indicted for allegedly trying to subvert the 2020 election:

"The defendant Republican presidential electors allegedly plotting with additional defendants, then voted for Mr.… pic.twitter.com/c657GNumYU

— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) April 24, 2024