Un detenido por allanar la casa de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass

Las autoridades informaron de que un hombre fue detenido por el asalto a la casa de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. De igual manera, se supo que aproximadamente a las 6:40 de la mañana, al menos una persona rompió una ventana para entrar en la Getty House, la residencia oficial.

El portavoz de la Alcaldía, Zach Seidl, aseguró en un comunicado que ni la alcaldesa ni su familia resultaron heridos en el hecho. "La alcaldesa Bass y su familia no resultaron heridos y se encuentran a salvo. La alcaldesa agradece al Departamento de Policía de Los Ángeles por responder y arrestar al sospechoso", escribió Seidl en su cuenta de X.

This morning at about 6:40 AM, an intruder broke into Getty House through a window.

Mayor Bass and her family were not injured and are safe. The Mayor is grateful to LAPD for responding and arresting the suspect. pic.twitter.com/JNavlbTzh3

