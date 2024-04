Donald Trump respaldó a Eric Hovde para lo que promete ser una de las elecciones más reñidas en el mapa electoral del Senado. El banquero republicano buscará destronar a Tammy Baldwin en noviembre, quien representa a Wisconsin en la Cámara Alta desde el 2013.

Hovde, un banquero millonario que asegura que "no puede ser comprado", presenta para "encontrar soluciones de sentido común" a los problemas del estado. Anunció su candidatura en febrero y rápidamente se posicionó como uno de los contendientes más fuertes de las primarias republicanas.

"Nuestro país se enfrenta a enormes desafíos. Nuestra economía, nuestra sanidad, la delincuencia y las fronteras abiertas. Todo va en la dirección equivocada. Amo a mi país, y dondequiera que mire hoy, en mi país, lo veo fracasar. (...) A veces no reconozco lo que está pasando", aseguró en el video de lanzamiento de su campaña.

Career politicians sell themselves out to special interests and put them over you.

I don’t need special interest money and I won’t take it.

I can’t be bought. That’s why as your Senator I’ll donate my entire salary to a WI charity every year.

You have my word: In Washington,… pic.twitter.com/r2KfIipVrZ

— Eric Hovde (@EricHovde) March 15, 2024