“Triste, miserable y cobarde”: el equipo de Trump responde a un polémico vídeo de la campaña de Biden sobre el Día de las Madres

La campaña de Donald Trump respondió a un polémico anuncio de la campaña del presidente Joe Biden sobre el Día de las Madres donde el líder republicano fue calificado como un peligro para la maternidad.

De acuerdo con Fox News Digital, la campaña Trump calificó el vídeo de su adversario presidencial como “triste, miserable y cobarde”, arguyendo que el anuncio, además de ser de muy mal gusto, demuestra que los demócratas sufren del “Síndrome de trastorno de Trump” incluso en una fecha especial como el Día de las Madres.

NEW AD: Donald Trump wants to separate mothers from their children and allow laws that rip away IVF access and monitor women’s pregnancies.

This Mother’s Day, do the moms in your life a favor: Stop Trump. pic.twitter.com/kaxfsflLKp

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) May 12, 2024