Texas: un tornado deja la menos siete muertos, incluyendo dos niños

(Voz Media - AFP) Un tornado en las afueras de Dallas-Fort Worth, Texas, dejó al menos siete muertos el domingo, de acuerdo con Fox News.

El sheriff del condado de Cooke, Ray Sappington, confirmó que entre los fallecidos había dos niños, uno de dos años y otro de cinco.

De acuerdo con los primeros reportes, el tornado golpeó una estación de servicio donde una docena de personas se había refugiado. También destruyó hogares, tendidos eléctricos y varios vehículos en un campamento de autocaravanas.

9:30 AM UPDATE: Cooke County Sheriff Sappington tells @FOX4 the death toll from Saturday's tornado is now at 7, including 2 children.

The sheriff confirmed they found the bodies of a 2-year-old and a 5-year-old Sunday morning. #txwx

— Peyton Yager (@peytonyager) May 26, 2024