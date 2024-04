Tesla despedirá a más del 10% de su plantilla mundial

La cada vez más elevada competencia dentro del sector de los vehículos eléctricos (EV), sumado al desplome de sus ventas, ha precipitado que Tesla vaya a despedir a más del 10% de su fuerza laboral en todo el mundo, es decir, en torno a 14.000 empleados.

Según informó Reuters, la compañía dirigida por Elon Musk ya comunicó a varios de los afectados -que trabajan en las plantas de California y Texas- su despido.

Este lunes, Tesla vio cómo dos miembros fuertes de la ejecutiva se marchaban: el vicepresidente senior y responsable del desarrollo de baterías, Andrew Baglino; y el vicepresidente de política pública y desarrollo empresarial, Rohan Patel.

"Ayer tomé la difícil decisión de dejar Tesla después de 18 años. Estoy muy agradecido por haber trabajado y aprendido de las innumerables personas de increíble talento de Tesla a lo largo de los años", escribió Baglino en redes sociales. Por su parte, Patel argumentó su decisión con razones personales y familiares, no sin antes agradecer a Musk y al resto del equipo de la compañía por darle la oportunidad.

I made the difficult decision to move on from Tesla after 18 years yesterday. I am so thankful to have worked with and learned from the countless incredibly talented people at Tesla over the years.

I loved tackling nearly 🤣 every problem we solved as a team and feel gratified…

— Drew Baglino (@baglino) April 15, 2024