Terremoto en el noreste: las autoridades advierten de posibles réplicas mientras evalúan los daños

Una seguidilla de sismos sacudió el noreste del país este viernes, desde Nueva York hasta Filadelfia. Los más potentes fueron dos sismos con epicentro en Nueva Jersey, uno de magnitud 4,8 al mediodía y otro de 3,8 por la tarde, inicialmente registrado como uno de 4,0. Mientras que unas 179.672 personas reportaron haber sentido el primero al Servicio Geológico de Estados Unidos, unas 11.875 hicieron lo mismo con el segundo. También se detectaron réplicas de 2,0 en Bedminster, Nueva Jersey, y otras de 2,0 y 1,8.

EarthCam captured the moment a 4.8-magnitude earthquake recorded in New Jersey shook residents in surrounding states and New York City on Friday morning. The earthquake was the strongest in NJ since 1884. pic.twitter.com/cKXmXqmxtW — EarthCam (@EarthCam) April 5, 2024

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que no se habían producido "daños significativos", pero que las autoridades todavía se encontraban analizando el estado de la infraestructura crítica:

A 4.0 magnitude aftershock from this morning’s earthquake in New Jersey just occurred. We are continuing to review critical infrastructure and there are no reports of significant damage at this time. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 5, 2024

"Se trata de uno de los mayores terremotos ocurridos en la costa este en el último siglo", dijo también la gobernadora tras el primer sismo. "No habíamos sentido la magnitud de un terremoto de este nivel desde aproximadamente 2011". En los últimos trescientos años se han producido al menos tres terremotos de magnitud 5 en la región y "varios de magnitud 4", según el Servicio Geológico. Después de todo, Estados Unidos es, en palabras del mismo, un "país de terremotos".

La gobernadora advirtió tras el primer temblor que podrían producirse posibles réplicas, advertencia que los expertos revalidaron este sábado. El investigador del Servicio Geológico Kishor S. Jaiswal incluso sostuvo que es probable que siga habiendo réplicas "durante varios días e incluso una semana", en palabras recogidas por The New York Times.

"Esto es algo que no aparece primero en la lista de los desastres que esperamos", dijo el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, en conversación con ABC. Nueva Jersey, al igual que los otros gobiernos estatales y los locales de las áreas afectadas, sostuvo que se encontraba analizando si se habían producido daños estructurales. Los servicios de transporte informaron que también se encontraban analizando el impacto de los terremotos, en algunos casos anunciando demoras, y pidieron a los ciudadanos que se mantengan al tanto de actualizaciones.

Rail service system-wide is operating on or close to schedule in both directions with residual delays to trains already enroute due to bridge inspections following an earlier earthquake. — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) April 5, 2024

As of 11:05 a.m. ET, due to the 4.8 earthquake in New Jersey, Amtrak has initiated its track inspection protocol. Speed restrictions have been implemented throughout the Northeast until all inspections are completed. — Amtrak Northeast (@AmtrakNECAlerts) April 5, 2024

A 4.8 magnitude earthquake in New Jersey may impact some air traffic facilities in New York, New Jersey, Philadelphia and Baltimore. Air traffic operations are resuming as quickly as possible. For real-time air traffic updates please see: https://t.co/smgdqJN3td. — The FAA ✈️ (@FAANews) April 5, 2024

⚠️PATCO SERVICE SUSPENDED

Due to the earthquake in our area, all PATCO service is suspended at this time. Crews will inspect the integrity of the line out of an abundance of caution. Once inspection is complete, service will resume. No timeframe. Updates to follow. — PATCO (@RidePATCO) April 5, 2024

¿Qué hacer en un terremoto?

La infrecuencia de los sismos en la región llevó a las autoridades a insistir en las recomendaciones básicas sobre cómo actuar ante un terremoto, con un mantra repetido en todos los niveles: "Si siente que el suelo tiembla, agáchese, cúbrase, agárrese". Es decir, arrojarse al suelo, cubrirse debajo de un mueble resistente, como una mesa u escritorio, y sujetarse a aquel con firmeza hasta que el suelo termine de temblar.

Las autoridades también pidieron a los afectados que no abandonen los edificios y que se alejen de ventanas, espejos, tragaluces y muebles que puedan caer.

El departamento de preparación para emergencias de la Universidad de Washington advierte que, a pesar de lo que se suele creer, los portales de las casas no son seguros:

En las casas modernas, los portales no son más resistentes que cualquier otra parte de la casa, y el portal no te protege de la fuente más probable de lesiones: la caída o el vuelo de objetos. Además, es posible que no puedas apoyarte en la puerta durante una sacudida fuerte. Estarás más seguro debajo de una mesa.

Quienes se encuentren al aire libre deben buscar áreas despejadas, alejadas de "edificios, árboles, señales, farolas y cables de servicios públicos".

Las autoridades también recordaron que el número 911 está disponible ante cualquier eventualidad y pidieron a los ciudadanos que estén atentos a la situación de sus vecinos y familiares.