Sinceridad brutal, un festejo de cumpleaños y hasta un beso inesperado entre la primera dama y alguien que no era el presidente: los mejores momentos del Estado de la Unión a lo largo de los años

George Washington comenzó la tradición del Estado de la Unión (SOTU) en 1790 y desde entonces casi todos sus sucesores han continuado la tradición. Con algunos matices hasta llegar al formato moderno de la mano de Woodrow Wilson, los mandatarios primero son recibidos como héroes entre aplausos y ovación, para luego brindar el discurso que todos están esperando. A lo largo de los años, los jefes de Estado dejaron algunos momentos que vale la pena recordar.

Pasaron más de cien años desde que este evento tomara su formato moderno. Cien años en los que los presidentes se encargaron de dejar momentos memorables y otros no tanto. Chistes, gritos, aplausos inesperados y hasta retóricas empalagosas, el SOTU ha visto absolutamente todo de la mano de 19 presidentes.

Corría el año 1975 en un Estados Unidos que venía de atestiguar el caso Watergate y la posterior renuncia del presidente Richard Nixon. En ese contexto, y con un poder presidencial que le había llegado por inercia, Gerald Ford tuvo que ponerse los pantalones y aparecer ante un Congreso muy afectado por la situación política del momento.

Con esta mochila en la espalda, Ford entró al Congreso, se subió al podio y tuvo un ataque de sinceridad ante millones de personas. “Debo decirles…”, esbozó, “que el estado de la Unión no es bueno”.

When President Gerald Ford gave this state of the union speech it was intended to shock the American people with the poor state of the economy. Today the national debt is 62 times higher. pic.twitter.com/Iv7icVdiuz

"Millones de estadounidenses están sin trabajo, la recesión y la inflación están erosionando el dinero de millones más. Los precios son demasiado altos y las ventas demasiado lentas", continuó.

El mensaje dejó a todo el mundo helado, puesto que históricamente los mandatarios habían hecho todo lo posible para maquillar los momentos difíciles, acentuando los aspectos positivos y vaticinando un futuro aún mejor.

Ronald Reagan hizo de su sentido del humor uno de los pilares de su retórica a lo largo de su carrera política. Tras dirigirse al Congreso en 1981, ya recuperado del intento de asesinato en su contra, The Gipper debutó en un Estado de la Unión el 26 de enero de 1982. Después de recibir una lluvia de aplausos, estrechó la mano de Tip O’Neill y George H.W. Bush, para luego acomodarse en el podio.

Pasados unos minutos, el jefe de Estado remarcó la importancia histórica del evento. “El presidente Washington inició esta tradición en 1790 tras recordar a la Nación que el destino del autogobierno y la ‘preservación del fuego sagrado de la libertad’ está ‘finalmente apostado en el experimento confiado a las manos del pueblo americano'”, comenzó.

Hasta ahí todo en orden, una cita al primer presidente no es algo que falle en este tipo de discursos. Sin embargo, segundos después se permitió lo siguiente: “Para nuestros amigos de la prensa, que dan mucha importancia a la exactitud, permítanme decirles: en realidad no escuché a George Washington decir eso”.

Las carcajadas estallaron en Capitol Hill e incluso O’Neill compartió con Bush una sonrisa cómplice luego de la tajada de humor de Reagan. No sería la primera vez que el presidente se burlara de sí mismo en cuanto a su edad, algo que Walter Mondale experimentó en 1984.

Reagan también se dio el lujo de inaugurar una de las secciones más populares del Estado de la Unión. Ese mismo año, el oriundo de Illinois le agregó un poco de picante al show e inauguró lo que hoy se conoce como el ‘momento Lenny Skutnik’. Este consiste simplemente en traer invitados con alguna historia emotiva, usualmente para reforzar una parte específica del discurso. El republicano comenzó la tradición precisamente con el señor Skutnik, un héroe que salvó a una mujer de ahogarse en las heladas aguas del río Potomac.

Tres años después, Reagan protagonizó involuntariamente otro de los momentos más recordados del evento. El entonces presidente de más edad en ocupar el cargo cumplió 74 años el mismo día en que brindó el SOTU de 1985.

"Todo es posible en América si tenemos la fe, la voluntad y el corazón. La historia nos pide una vez más que seamos una fuerza del bien en el mundo. Empecemos por la unidad, la justicia y el amor", finalizó luego e 40 minutos.

Ya bajando del atril, el senador Bob Dole lo invitó a subirse nuevamente. Ya con cara de sorpresa, Reagan vio como Tip O’Neill le daba la orden al congresista Robert H. Michel, quien empezó con el cántico al que luego se unirían todos los presentes: "Feliz cumpleaños Sr. presidente, feliz cumpleaños a usted".

It was President Reagan's 74th birthday when he gave the February 6, 1985, State of the Union address.

Congress sang "Happy Birthday" and gave him a big card.

Reagan: "Thank you making the 35th time I have been 39 the happiest of them all." pic.twitter.com/XS36khn1A4

— Howard Mortman (@HowardMortman) April 25, 2021