Scottie Scheffler, número uno del golf mundial, obtiene su segunda chaqueta verde tras imponerse con claridad en el Masters de Augusta

Fue una jornada redonda para el estadounidense Scottie Scheffler, el mejor golfista de la actualidad, quien volvió a demostrar su dominio en el circuito tras imponerse con claridad en el Masters de Augusta, el primer Major de la temporada.

Scheffler, quien le sacó cuatro golpes a su más inmediato perseguidor, el sueco Ludvig Aberg, número dos del mundo, amplió su armario y se puso por segunda ocasión en su carrera la famosa chaqueta verde a sus 27 años, que había conseguido por primera vez en el 2022.

A Scheffler y Aberg le siguieron Collin Morikawa, Tommy Fleetwood y Max Homa (-4). Cameron Smith y Bryson DeChambeau quedaron justo detrás (-2) y Xander Schauffele (-1) cerró el selecto grupo de solo ocho jugadores que acabaron por debajo del par del campo.

Como nota anecdótica, el histórico Tiger Woods terminó en la posición 60º y último entre quienes pasaron el corte, cosechando a sus 48 años el resultado más alto de su carrera en el Masters, +16. Un desempeño que no mancha en absoluto el gran legado de Woods, historia vida del deporte.

Como dicta la tradición, el último campeón, el golfista español de origen vasco Jon Rahm, fue el encargado de ponerle la chaqueta verde a Scheffler, quien entre semana fue noticia tras volver a dejar en claro que lo primordial en su vida no es el golf, sino su fe cristiana y su familia.

"Creo en Jesús. Al final creo que eso es lo que más me define... Fui llamado aquí para glorificar a Dios”, afirmó Scheffler unos días atrás.

WOAH: #1 ranked golfer Scottie Scheffler leaves Corporate Sports Media GASPING after declaring his faith in Jesus Christ on LIVE TV— NO ONE expected this response:

"I believe in Jesus. Ultimately, I think that's what defines me the most...I was called here to glorify God"🔥🔥🔥 pic.twitter.com/01r3gwkJ8V

— CatholicVote (@CatholicVote) April 10, 2024