"Sangre en tus manos": manifestantes pro-palestinos interrumpen la recaudación de fondos de Biden en Nueva York

Una manifestación pro-Palestina irrumpió en un lujoso evento de recaudación de fondos organizado por el presidente Joe Biden en la ciudad de Nueva York, generando tensiones en la Gran Manzana.

La noche del jueves, una lista de expresidentes y celebridades, incluidos Barack Obama, Bill Clinton, Stephen Colbert y Mindy Kaling, se congregaron en el prestigioso Radio Music Hall para apoyar la campaña presidencial de Biden.

Sin embargo, la reunión se vio interrumpida repetidamente por manifestantes que coreaban consignas como: “¡Genocida Joe, es hora de irse!” y “¡La sangre está en sus manos!”.

HAPPENING NOW: A huge crowd chants “Genocide Joe Has To Go!” in front of Radio City Music Hall where Biden is hosting his fundraiser. pic.twitter.com/FTRPnsZdHM

La protesta, que se extendió a lo largo de la Sexta Avenida y la Avenida de las Américas en Midtown Manhattan, requirió la intervención de los agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD).

Pro-Palestinian protesters waving pride and Palestinian flags chant “down with the USA” outside Biden’s fundraiser in NYC pic.twitter.com/0G9qTzhNHN

La protesta pro-Palestina no fue el único desafío durante la recaudación de fondos. A través de las redes sociales, el presidente Biden fue objeto de fuertes críticas por optar por acudir el evento lujoso en lugar de asistir al velorio del oficial de policía de Nueva York, Jonathan Diller, que también se llevó a cabo ese mismo jueves.

“Trump honrará el legado del oficial Diller y presentará sus respetos a su familia, amigos y al Departamento de Policía de Nueva York. Mientras tanto, los Tres Chiflados (Biden, Obama y Clinton) estarán en una ostentosa recaudación de fondos en la ciudad con sus elitistas y desconectados famosos benefactores”, criticó el portavoz de campaña de Trump, Steven Cheung.

Otros políticos y usuarios de las redes sociales también se sumaron a las críticas destacando la diferencia en las prioridades que hay entre Donald Trump y Joe Biden y generando un debate sobre las responsabilidades presidenciales y el compromiso con asuntos sensibles como la seguridad pública.

🚨 JUST IN: Joe Biden and his puppet master Barack Obama have arrived in NYC for a campaign fundraiser

President Trump is also en route to NYC, but not to fundraise.

Instead, he will be attending the funeral for slain NYPD officer Jonathan Diller, 31, who died after being… pic.twitter.com/bsmEPas1vA

— Nick Sortor (@nicksortor) March 28, 2024