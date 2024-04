San Diego: un incendio obliga a desalojar el histórico muelle de Oceanside

Un incendio en el histórico muelle de San Diego, en el sur de California, obligó a sus turistas a abandonar el recinto. El fuego se originó durante la tarde del jueves en un restaurante vacío situado al final del muelle de Oceanside:

🚨#ULTIMAHORA | Se reporta un incendio masivo en el muelle de Oceanside, en el norte del condado de San Diego, California. pic.twitter.com/MqAzmCeyqb — VOZ (@VozMediaUSA) April 25, 2024

Las llamas se extendieron rápidamente por el muelle de madera que, construido en 1888, tiene casi 2000 pies de largo y es uno de los puntos turísticos más atractivos de San Diego, cerca de Camp Pendleton. Por ese motivo, el Departamento de Bomberos de Oceanside pidió a los ciudadanos y turistas que "se mantengan alejados del área":

El Departamento de Bomberos de Oceanside está luchando contra un incendio en el muelle de Oceanside. Estamos pidiendo a todos los ciudadanos que por favor se mantenga alejado de la zona inmediata.

The Oceanside Fire Department is currently engaged in fighting a fire on the Oceanside Pier. We are asking all citizens to please stay away from the immediate area. — Oceanside Fire Department (@Oceanside_Fire) April 25, 2024

El fuego, que aún no está extinguido pero que sí está controlado, terminó sin ninguna víctima mortal ni heridos. "Hemos avanzado mucho en el incendio del muelle. Trabajaremos en la oscuridad para completar la extinción y garantizar que el fuego no se reavive. El fuego ha sido contenido al final del muelle", detalló el cuerpo de bomberos.

We have made good progress on the pier fire. We will be working into the dark to complete extinguishment and to ensure that the fire does not rekindle. The fire has been contained to the end of the pier. — Oceanside Fire Department (@Oceanside_Fire) April 26, 2024

Los bomberos continúan trabajando a lo largo de la noche, esperando que se extingan por completo las llamas y, así, poder evaluar los daños materiales que ha provocado el incendio:

Seguimos trabajando en el incendio del muelle. Los equipos seguirán trabajando durante toda la noche para asegurarse de que permanece confinado al final del muelle.